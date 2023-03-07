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Бизнесменов и жителей Бурятии обсчитали на 260 миллионов

Бизнесменов и жителей Бурятии обсчитали на 260 миллионов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Антимонопольщики уличили РСТ в нарушениях

Республиканская служба по тарифам и ценообразованию (РСТ) допустила ряд нарушений, что в итоге привело к увеличению тарифной нагрузки на потребителей – жителей Бурятии и предпринимателей. Об этом сообщили в региональном УФАС.

Ведомство провело внеплановую проверку РСТ. Речь идёт, в частности, о тарифах на отопление, электроэнергию, а также водоснабжение и водоотведение, установленных для семи крупнейших регулируемых организаций на территории региона – это филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго», ПАО «ТГК-14», ООО «Закаменск ЖКХ», МП «БВК», МУП «Водоканал», МП «БайкалВодоканал» и АО «Читаэнергосбыт».

- Регулятор не в полной мере провёл анализ экономической обоснованности затрат, включенных в тариф, а также учитывал необязательные для регулируемой деятельности расходы, – пояснили в антимонопольной службе.

Бизнесменов и граждан обсчитали на 260 миллионов рублей. ФАС уже выдала РСТ предписание об устранении выявленных нарушений и исключении этой суммы из тарифов. Антимонопольщики обозначили срок – до 1 мая.

тарифы РСТ УФАС

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