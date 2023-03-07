Бизнесменов и жителей Бурятии обсчитали на 260 миллионов

Антимонопольщики уличили РСТ в нарушениях





Республиканская служба по тарифам и ценообразованию (РСТ) допустила ряд нарушений, что в итоге привело к увеличению тарифной нагрузки на потребителей – жителей Бурятии и предпринимателей. Об этом сообщили в региональном УФАС.Ведомство провело внеплановую проверку РСТ. Речь идёт, в частности, о тарифах на отопление, электроэнергию, а также водоснабжение и водоотведение, установленных для семи крупнейших регулируемых организаций на территории региона – это филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго», ПАО «ТГК-14», ООО «Закаменск ЖКХ», МП «БВК», МУП «Водоканал», МП «БайкалВодоканал» и АО «Читаэнергосбыт».- Регулятор не в полной мере провёл анализ экономической обоснованности затрат, включенных в тариф, а также учитывал необязательные для регулируемой деятельности расходы, – пояснили в антимонопольной службе.Бизнесменов и граждан обсчитали на 260 миллионов рублей. ФАС уже выдала РСТ предписание об устранении выявленных нарушений и исключении этой суммы из тарифов. Антимонопольщики обозначили срок – до 1 мая.