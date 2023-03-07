Эксперты «Авито» подсчитали, как изменилась популярность услуг нянь и специалистов по уборке
Согласно аналитическим данным «Авито», за последние 3 года (с 2020 по 2022) спрос на услуги нянь в Улан-Удэ вырос на 125%. Наиболее показательным за этот период стал послепандемийный 2021 год — тогда спрос увеличился сразу на 70% год к году. Тенденция роста прослеживается и в уже наступившем 2023 году.
- Уже с начала этого года спрос на нянь в Улан-Удэ вырос на 61% по сравнению с показателями прошлого года. Средняя стоимость услуги по городу начинается от 250 рублей в час, - сообщили эксперты «Авито».
Жительницы страны также стали чаще заказывать на дом уборку — за последние 3 года (с 2020 по 2022) спрос на клининг в Улан-Удэ вырос на 112%. Тенденция продолжается и в текущем году. С начала этого года спрос на специалистов по уборке вырос на 47%, а количество предложений от клинеров на 26%, - пишут аналитики.
Помимо простой и генеральной уборки жилья среди популярных услуг также — чистка ковров (+42%) и мягкой мебели (+32%), уборка после ремонта (+333%).
В Улан-Удэ значительно вырос спрос на нянь и клининг
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