Участие в чемпионате Вооружённых сил примут пять родов войск
До старта одного из масштабных спортивных событий этого года – чемпионата Вооружённых сил по армейскому рукопашному бою осталось 10 дней. Соревнования пройдут с 17 по 18 марта в Улан-Удэ.
- Около 90 спортсменов из пяти военных округов и четырёх родов войск разыграют медали в семи весовых категориях, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
За медали сразятся представители девяти команд: Восточный военный округ, Западный военный округ, Южный военный округ, Центральный военный округ, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения и 12 главное управление министерства обороны России. Чемпионат пройдёт на спортивной арене физкультурно-спортивного комплекса.
Программа соревнований
17 марта
14:00 – 14:30 – Церемония открытия
14:30 – 18:00 – Предварительные бои
18 марта
12:00 – 13:00 – Поединки за III место
14:00 – 14:30 – Церемония открытия финальной части
14:30 – 16:30 – Финальные поединки. Церемонии награждения
Жителей и гостей столицы Бурятии приглашают поболеть за команды. Вход свободный.
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ пройдёт армейский чемпионат по рукопашному бою
Общество, Фото:
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