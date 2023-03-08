В Улан-Удэ пройдёт армейский чемпионат по рукопашному бою

Участие в чемпионате Вооружённых сил примут пять родов войск



До старта одного из масштабных спортивных событий этого года – чемпионата Вооружённых сил по армейскому рукопашному бою осталось 10 дней. Соревнования пройдут с 17 по 18 марта в Улан-Удэ.



- Около 90 спортсменов из пяти военных округов и четырёх родов войск разыграют медали в семи весовых категориях, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



За медали сразятся представители девяти команд: Восточный военный округ, Западный военный округ, Южный военный округ, Центральный военный округ, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения и 12 главное управление министерства обороны России. Чемпионат пройдёт на спортивной арене физкультурно-спортивного комплекса.



Программа соревнований



17 марта

14:00 – 14:30 – Церемония открытия

14:30 – 18:00 – Предварительные бои



18 марта

12:00 – 13:00 – Поединки за III место

14:00 – 14:30 – Церемония открытия финальной части

14:30 – 16:30 – Финальные поединки. Церемонии награждения



Жителей и гостей столицы Бурятии приглашают поболеть за команды. Вход свободный.



Возрастное ограничение: 12+.



