Солисты из Санкт-Петербурга выступят в оперетте «Мистер Икс» в Улан-Удэ

Посмотреть оперетту можно 12 апреля
Солисты Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Наталья Савченко и Олег Ромашин выступят в Бурятском театре оперы и балета. Они исполнят заглавные партии в оперетте Имре Кальмана «Мистер Икс» 12 апреля, сообщает пресс-служба театра.
Премьера оперетты «Мистер Икс» (возрастное ограничение 12+) состоялась в Бурятском оперном театре в январе этого года. Спектакль создан в содружестве с Санкт-Петербургском театром музыкальной комедии при поддержке министерства культуры Бурятии.
Декорации и часть костюмов были переданы в дар на безвозмездной основе. А в апреле в Бурятию приедут солисты из Санкт-Петербурга.
В образе Мистера Икса предстанет Олег Ромашин, который исполняет эту партию в Санкт-Петербурге с 2017 года. Он родился в Донецкой области, в 2005 году окончил Российскую академию им. Гнесиных. В том же году получил Первую премию и Приз зрительских симпатий на Международном конкурсе оперных певцов им. Монсеррат Кабалье (Испания).
Олег Ромашин был приглашённым солистом в Новосибирского театра оперы и балета, Гамбургской оперы, Франкфурт опера (Германия), Донецкого оперного театра, был солистом Ялтинской филармонии. В сентябре 2017 года приглашён в труппу Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Исполнял роли Баунсера («Кокс и Бокс в суде» (12+), Мистера Икса («Мистер Икс» И. Кальмана (12+).
Партию его возлюбленной Теодоры исполнит Наталья Савченко, которая окончила Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова и которая выступает на сцене Санкт- Петербургского театра музыкальной комедии с 2010 года. Наталья Савченко - лауреат IV Международного конкурса молодых артистов оперетты «Оперетта Land-2011».
«Мистер Икс» - это история о том, как любовь побеждает все. Оперетта Имре Кальмана покорила сердца бурятской публики. А теперь у зрителей есть возможность посмотреть нашумевшую постановку в исполнении солистов из Санкт- Петербурга, солистов бурятской оперы, хора, с участием артистов балета под симфонический оркестр Бурятского театра оперы и балета.
Возрастное ограничение - 12+
Солисты из Санкт-Петербурга выступят в оперетте «Мистер Икс» в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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