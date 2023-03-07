07 марта

06 марта

Популярное

Солисты из Санкт-Петербурга выступят в оперетте «Мистер Икс» в Улан-Удэ

Солисты из Санкт-Петербурга выступят в оперетте «Мистер Икс» в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Посмотреть оперетту можно 12 апреля

Солисты Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Наталья Савченко и Олег Ромашин выступят в Бурятском театре оперы и балета. Они исполнят заглавные партии в оперетте Имре Кальмана «Мистер Икс» 12 апреля, сообщает пресс-служба театра.

Премьера оперетты «Мистер Икс» (возрастное ограничение 12+) состоялась в Бурятском оперном театре в январе этого года. Спектакль создан в содружестве с Санкт-Петербургском театром музыкальной комедии при поддержке министерства культуры Бурятии.

Декорации и часть костюмов были переданы в дар на безвозмездной основе. А в апреле в Бурятию приедут солисты из Санкт-Петербурга.

В образе Мистера Икса предстанет Олег Ромашин, который исполняет эту партию в Санкт-Петербурге с 2017 года. Он родился в Донецкой области, в 2005 году окончил Российскую академию им. Гнесиных. В том же году получил Первую премию и Приз зрительских симпатий на Международном конкурсе оперных певцов им. Монсеррат Кабалье (Испания).

Олег Ромашин был приглашённым солистом в Новосибирского театра оперы и балета, Гамбургской оперы, Франкфурт опера (Германия), Донецкого оперного театра, был солистом Ялтинской филармонии. В сентябре 2017 года приглашён в труппу Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Исполнял роли Баунсера («Кокс и Бокс в суде» (12+), Мистера Икса («Мистер Икс» И. Кальмана (12+).

Партию его возлюбленной Теодоры исполнит Наталья Савченко, которая окончила Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова и которая выступает на сцене Санкт- Петербургского театра музыкальной комедии с 2010 года. Наталья Савченко - лауреат IV Международного конкурса молодых артистов оперетты «Оперетта Land-2011».

«Мистер Икс» - это история о том, как любовь побеждает все. Оперетта Имре Кальмана покорила сердца бурятской публики. А теперь у зрителей есть возможность посмотреть нашумевшую постановку в исполнении солистов из Санкт- Петербурга, солистов бурятской оперы, хора, с участием артистов балета под симфонический оркестр Бурятского театра оперы и балета.

Возрастное ограничение - 12+


оперное искусство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продолжается конкурс чтецов «Живая классика»
В Бурятии продолжается конкурс чтецов «Живая классика»
Общество, 07.03.2023
В нём могут принять школьники от 10 до 17 лет
В Бурятии свидание обойдётся паре в 12 с лишним тысяч
В Бурятии свидание обойдётся паре в 12 с лишним тысяч
Общество, 07.03.2023
При этом мужчине придётся потратить в разы больше, чем его спутнице

Вадим Бредний: «8 марта для меня особенный праздник»
Вадим Бредний: «8 марта для меня особенный праздник»
Общество, 07.03.2023
Депутат горсовета поздравил женские коллективы округа 
На Бурятию надвигаются сильный ветер и похолодание
На Бурятию надвигаются сильный ветер и похолодание
Общество, 07.03.2023
В ближайшие дни в республике испортится погода
«Быть на высоте»: В Бурятии устроили зрелищные гонки на снегоходах и сноубайках
«Быть на высоте»: В Бурятии устроили зрелищные гонки на снегоходах и сноубайках
Общество, 07.03.2023
Гора Мамай становится столицей снегоходного спорта России
Жители Бурятии могут узнать о подвигах женщин-героев на фронте и в тылу
Жители Бурятии могут узнать о подвигах женщин-героев на фронте и в тылу
Общество, 07.03.2023
Музей Победы в Москве приглашает на онлайн-программу, посвящённую Международному женскому дню
На окраине Улан-Удэ устроят «охоту» на беспризорных собак
На окраине Улан-Удэ устроят «охоту» на беспризорных собак
Общество, 07.03.2023
Их весь день будут отлавливать в микрорайоне Забайкальский

В улан-удэнской колонии прошла встреча анонимных алкоголиков
В улан-удэнской колонии прошла встреча анонимных алкоголиков
Общество, 07.03.2023
Осуждённым показали связь между употреблением спиртного и совершением преступления 
В Бурятию хотели незаконно провезти потенциально опасный скот
В Бурятию хотели незаконно провезти потенциально опасный скот
Общество, 07.03.2023
Сельхозживотных пришлось вернуть обратно
Лесники Бурятии изучили опыт кедрового питомника в Калининграде
Лесники Бурятии изучили опыт кедрового питомника в Калининграде
Общество, 07.03.2023
Лесной питомник в Калининграде входит в проект «Кедры России» 
Мэр Улан-Удэ: На улицы города планируют выпускать 153 автобуса ежедневно
Мэр Улан-Удэ: На улицы города планируют выпускать 153 автобуса ежедневно
Общество, 07.03.2023
Это планируется делать поэтапно в течение 2023 года
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до минимума
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до минимума
Общество, 07.03.2023
За сутки его обнаружили всего у 10 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^