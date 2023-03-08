В столице республики прозвучит джаз и классика
9 апреля жители и гости Бурятии услышат необычное сочетание камерного оркестра и саксофона на концерте филармонического камерного оркестра Новосибирска и известного саксофониста Константина Сафьянова (6+).
- Константин Сафьянов признан одним из лучших саксофонистом России. В 10 лет начал играть на «духовой скрипке», как он называет саксофон вслед за композитором Германом Лукьяновым, у которого ещё в детстве играл в коллективе. В школе учился искусству джазовой импровизации у Петра Петрухина, участвовал в международных джаз фестивалях в Америке и Европе, а в 16 лет стал лауреатом Московского международного классического конкурса саксофонистов имени А.К. Глазунова. Будучи студентом государственного музыкального училища эстрадно-джазового искусства, Константин Сафьянов был замечен Игорем Бутманом и приглашён в его оркестр. C 2001-го по 2014-й он солист известного Московского джаз-оркестра Игоря Бутмана, с 2015-го – солист проектов российского трубача Вадима Эйленкрига, а с 2020-го – участник коллектива джазовой певицы Теоны Контридзе. Также в качестве солиста Константин Сафьянов выступал с оркестрами под управлением Владимира Спивакова и Юрия Башмета, неоднократно концертировал в главных залах России, а также на таких культовых музыкальных площадках мира, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
В программе: А. Глазунов, Р. Молинелли, А. Дворжак. Дирижёр — Юрий Медяник. Концерт пройдёт в театре оперы и балета.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ приедет известный московский саксофонист
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице республики прозвучит джаз и классика
Спортсмены региона посоревнуются в четырёх дисциплинах
Соревнования пройдут в Индии с 15 по 26 марта
В столице Забайкалья ввели особый противопожарный режим
Он пожелал им доброго здравия и любви
Приём работ завершится до 10 марта
Юные спортсмены республики успешно выступили в Хабаровске
Возрастное ограничение: 6+.
Медики посвятили стихи «всем женщинам родной земли моей»
Праздник прошёл на севере Забайкалья
Дана Бонадысенко выиграла «золото» на соревнованиях по художественной гимнастике
Учащиеся республики приняли участие в торжественных мероприятиях
Участие в чемпионате Вооружённых сил примут пять родов войск
Также здесь состоится первенство Азии и Океании
Фестиваль проведут в областном центре в начале лета