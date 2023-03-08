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В Улан-Удэ приедет известный московский саксофонист

В Улан-Удэ приедет известный московский саксофонист
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице республики прозвучит джаз и классика

9 апреля жители и гости Бурятии услышат необычное сочетание камерного оркестра и саксофона на концерте филармонического камерного оркестра Новосибирска и известного саксофониста Константина Сафьянова (6+).

- Константин Сафьянов признан одним из лучших саксофонистом России. В 10 лет начал играть на «духовой скрипке», как он называет саксофон вслед за композитором Германом Лукьяновым, у которого ещё в детстве играл в коллективе. В школе учился искусству джазовой импровизации у Петра Петрухина, участвовал в международных джаз фестивалях в Америке и Европе, а в 16 лет стал лауреатом Московского международного классического конкурса саксофонистов имени А.К. Глазунова. Будучи студентом государственного музыкального училища эстрадно-джазового искусства, Константин Сафьянов был замечен Игорем Бутманом и приглашён в его оркестр. C 2001-го по 2014-й он солист известного Московского джаз-оркестра Игоря Бутмана, с 2015-го – солист проектов российского трубача Вадима Эйленкрига, а с 2020-го – участник коллектива джазовой певицы Теоны Контридзе. Также в качестве солиста Константин Сафьянов выступал с оркестрами под управлением Владимира Спивакова и Юрия Башмета, неоднократно концертировал в главных залах России, а также на таких культовых музыкальных площадках мира, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

В программе: А. Глазунов, Р. Молинелли, А. Дворжак. Дирижёр — Юрий Медяник. Концерт пройдёт в театре оперы и балета.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ концерт филармония джаз классическая музыка

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