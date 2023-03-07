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Нейросеть перед 8 марта показала Улан-Удэ с женским лицом

Нейросеть перед 8 марта показала Улан-Удэ с женским лицом
Общество,  Фото:скриншот с видео в паблике vk.com/anonim_03u
Однако результат понравился далеко не всем горожанам

В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» показали, как выглядела бы столица Бурятии, будь она представительницей прекрасного пола. До этого Улан-Удэ предстал в мужском обличье. И если тогда он напоминал сурового монаха-буддиста, на сей раз это оказалась светловолосая девушка с зелёными глазами.

Судя по всему, превратить город в женщину интернет-пользователи решили в преддверии 8 марта. Однако результатом остались довольны не все – участники сообщества считают, что Улан-Удэ в таком образе должен быть другим.

Ранее автор telegram-канала «Сила в правде» высказался по поводу «очеловеченного» Улан-Удэ, созданного нейросетью Midjourney. С её помощью ряд российских городов «превратили» в людей. Получившиеся снимки тут же облетели соцсети, включая крупные сообщества во «ВКонтакте», где насчитываются миллионы подписчиков.

Так вот, создатель telegram-канала заявил: не очень понятно, как работают алгоритмы Midjourney, создавшие этот образ.

- Во-первых, столица Бурятии явно имеет женское лицо, поскольку количество женщин здесь сильно превышает количество мужчин. Во-вторых, никакой суровой решимости в образе рядового улан-удэнца нет, – отметил он.

Из соседнего Иркутска искусственный интеллект сделал мужчину в шапке и роскошной шубе, похожего не то на монаха, не то на купца. Краснодар «держит» в руке бутылку, а Пермь оказалось пышной суровой дамой с длинными белыми локонами. Столица РФ – Москва – девушка в стильном кокошнике, Санкт-Петербург – молодой человек со стильно уложенными бородой и усами.

От всех фотографий веет чем-то таинственным и фэнтезийным. При этом персонажи индивидуальны и не похожи друг на друга и отличаются ещё и возрастом. Связано это с датами основания самих городов. К примеру, Новосибирск, история которого ведёт отсчёт с 1893 года (статус города он получил 28 декабря 1903-го), оказался среди них единственным ребёнком – мальчиком с голубыми глазами и вдумчивым взглядом.

Midjourney (в переводе с английского – полпути) – искусственный интеллект, способный преобразовывать текст в изображения. Создать их можно по описанию. Вводить слова нужно на английском языке. Генерация осуществляется в режиме реального времени и занимает пару минут.

нейросеть Улан-Удэ

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