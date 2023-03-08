Юные музыканты разыграют «Кубок Байкала»

В Иркутске проведут конкурс исполнителей на народных инструментах



С 21 по 24 марта в Иркутске пройдёт VI всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала». Его участниками станут 207 учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студенты образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования из разных регионов Российской Федерации в возрасте до 21 года включительно.



Участников конкурса будет оценивать жюри, в составе которого войдут ведущие специалисты России в области народного исполнительства, преподаватели, профессоры народных отделений образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования из Москвы, Новосибирска, Тамбова, Улан-Удэ и Иркутска. Возглавит жюри конкурса лауреат международных конкурсов, профессор РАМ им. Гнесиных Андрей Горбачёв.



Конкурсные прослушивания состоятся на базе Иркутской областной детской школы искусств. Подробную информацию и график прослушивания можно найти на официальном сайте школы, сообщает портал «Культура 38».



Возрастное ограничение: 6+.

