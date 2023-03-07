В Бурятии продолжается конкурс чтецов «Живая классика»

В нём могут принять школьники от 10 до 17 лет



В России продолжается международный конкурс юных чтецов «Живая классика». Сотни тысяч участников по всей стране читают наизусть отрывки из любимых прозаических произведений.



Первые этапы конкурса уже прошли в школах. Известные сюжеты популярных произведений, благодаря выступлениям участников, зазвучали по-новому. А малоизвестные произведения обретают популярность среди слушателей и зрителей проекта.



- Чтобы стать участником крупнейшего в стране литературного проекта, нужно соблюсти всего лишь несколько требований. Участвуют школьники от 10 до 17 лет. Для прочтения они могут выбрать любое прозаическое произведение на русском языке, которое не входит в школьную программу. Рекомендованное время для выступления не больше 5 минут, - рассказывают организаторы проекта.



Чтобы прийти к победе, чтецам предстоит пройти пять этапов. Самые массовые этапы, классный и школьный, проходят в учебном заведении, в котором учится подросток. Жюри выбирает трёх лучших чтецов от каждого общеобразовательного учреждения. Затем все отобранные ребята встречаются на районном этапе, где также трое становятся фаворитами и проходят на региональный этап.



Победители, занявшие три первых места, получат путёвку в легендарный международный детский центр «Артек», где будут представлять свой регион в финале конкурса.



В этом году в 15 регионах России во время регионального финала конкурса пройдут прослушивания в один из ведущих театральных вузов страны – Театральный институт имени Бориса Щукина в Москве. Лучшие чтецы, отмеченные педагогами, получат возможность пройти сразу на второй этап вступительных испытаний.



Участие в конкурсе бесплатное. Подробнее узнать о конкурсе чтецов, а также о других проектах фонда «Живая классика» можно на официальном сайте https://youngreaders.ru/.





Возрастное ограничение 12+









