В Улан-Удэ выбрали лучшего молодого педагога

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Гран-при выиграл учитель из школы №46



В столице Бурятии учитель математики и информатики школы №46 Бато Самбуев завоевал гран-при XV городского конкурса «Молодой педагог – 2023». Конкурс проходил в 3 этапа с 27 февраля по 3 марта: собеседование с членами жюри, затем открытый урок на заданную тему и родительское собрание на тему «Родительская компетентность». А 6 марта прошло награждение победителей.



- Решил принять участие в конкурсе, чтобы показать, в первую очередь, самому себе, на что я способен. Хотелось посмотреть, как работают молодые педагоги других школ, перенять опыт, взять себе «в копилку» интересные подходы и методы работы с детьми на уроках. И у меня это получилось, так как участие в таких очных конкурсах – это колоссальный опыт. А, главное, что это принесло мне большое удовольствие и дало импульс для дальнейшей работы, - отметил обладатель гран-при.



Бато Самбуев – выпускник №46. В школьные годы всегда занимал активную жизненную позицию, был лидером школы. Как говорят его учителя, а ныне его коллеги: «Бато в школьные годы никогда не сидел на одном месте, и вокруг него всегда что-то затевалось, интересное и познавательное». Получив высшее образование в Бурятском государственном университете, он с радостью вернулся в родную школу учителем математики и информатики. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

