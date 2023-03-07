В Бурятии свидание обойдётся паре в 12 с лишним тысяч

При этом мужчине придётся потратить в разы больше, чем его спутнице









В Бурятстате выяснили, в какую сумму обойдётся свидание жителям республики 8 марта. Специалисты отдельно оценили расходы, которые придётся понести девушке, и траты для молодого человека. Получилось 3029 и 9648 рублей соответственно.Так, представительнице прекрасного пола нужно выложить примерно 522 рубля за стрижку (укладку) в салоне, 707 рублей – за маникюр и 1799 – за новое платье. Если она вручит ухажёру в качестве презента книгу, это ещё примерно 535 рублей.Мужская стрижка выйдет дешевле – 395 рублей, зато около 1287 предстоит отдать за химчистку костюма и 1375 – за пять цветочков. Предполагается, что кавалер оплатит поход в театр (1046 рублей за два билета), ужин в ресторане на двоих (4514 рублей) и проезд в такси (ещё 494).