Улан-Батор примет чемпионат мира по хоккею

Также здесь состоится первенство Азии и Океании



С 11 по 26 марта в Улан-Баторе пройдут чемпионат Азии и Океании по хоккею с шайбой среди юношей до 18 лет и IV дивизион чемпионата мира по хоккею. Соревнования проведут в ледовом дворце «Степпе-Арена». Такое решение приняла международная федерация хоккея с шайбой (IIHF).



- Монголия неоднократно подавала заявки на право проведения подобных соревнований в своей стране. Однако не проходила критерии, так как федерация требует, чтобы страна соответствовала определённым требованиям для проведения международного соревнования. Тем самым, построив ледовый дворец «Степпе Арена», отвечающем международным требованиям, наша страна смогла пройти критерий IIHF. Ожидается, что в Монголию приедут более 450 спортсменов,- рассказал президент федерации хоккея Монголии, министр финансов Б. Жавхлан на пресс-конференции.



На организацию соревнований планируется потратить 1,7 млрд тугриков. 50 процентов выделит международная федерация хоккея с шайбой. Оставшуюся половину профинансируют любители спорта и частные предприятия принимающей страны.



В чемпионате Азии и Океании по хоккею до 18 лет примут участие 6 команд, включая Монголию. В IV дивизионе чемпионата мира по хоккею сыграют 4 команды, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

