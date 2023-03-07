На Бурятию надвигаются сильный ветер и похолодание

В ближайшие дни в республике испортится погода



Синоптики передали в Бурятии штормовое предупреждение. Погода ухудшится уже в ближайшие дни.



По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 9-го и в пятницу, 10-го марта ветер в республике усилится. Кое-где его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.



На дорогах ожидается гололедица, на перевалах возможны заносы. Перед выходными температура воздуха за окном опустится сразу на 8-12 градусов.



