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На Бурятию надвигаются сильный ветер и похолодание

На Бурятию надвигаются сильный ветер и похолодание
Общество,  Фото:Pixabay.com
В ближайшие дни в республике испортится погода

Синоптики передали в Бурятии штормовое предупреждение. Погода ухудшится уже в ближайшие дни.

По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 9-го и в пятницу, 10-го марта ветер в республике усилится. Кое-где его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололедица, на перевалах возможны заносы. Перед выходными температура воздуха за окном опустится сразу на 8-12 градусов.

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