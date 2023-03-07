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Национальные театры соберутся на «Байкальский талисман»

Национальные театры соберутся на «Байкальский талисман»
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Завершён приём заявок на международный фестиваль

Завершился приём заявок на II международный фестиваль «Байкальский талисман», который пройдёт с 1 по 10 июня в Иркутске. После окончания приёма заявок прошло второе организационное собрание, посвящённое предстоящему событию. На собрании участники ознакомились с составом экспертного совета, а также обсудили мероприятия фестиваля.

- Мы завершили приём заявок участников фестиваля. Всего было подано 25 предложений от различных республик, стран и регионов. Это Монголия, Казахстан, Беларусь, Саха-Якутия, Казань, Бурятия, Кызыл, Хакасия, Чувашия, Чебоксары, Рыбинск, Рязань, Кемерово, Братск, Хабаровск, Барнаул и Москва. И уже к концу марта экспертный совет, под руководством прозаика, драматурга, секретаря Союза писателей России Валерия Хайрюзова, должен отобрать спектакли, которые примут участие в афише «Байкальского талисмана, - рассказал Виктор Токарев, директор ТЮЗа им.А.В.Вампилова.

В ходе обсуждения решили, что 4 июня будет отведено православному празднику — Дню Святой Троицы, а 6 июня — Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Поступило много интересных предложений от участников собрания, в частности, проведение квеста по произведениям Пушкина.

Ольга Куриленкова, начальник управления губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, предложила прочтение поэзии Пушкина на разных языках участниками фестиваля, профессиональными актёрами.

- Национальные культурные центры впервые принимают участие в этом фестивале. Я прошу всех участников с трепетом отнестись к этому мероприятию. Заявки на II международный фестиваль подали разные национальные театры, многие из представителей этих национальностей проживают на территории Иркутской области, сохраняя культуру и традиции. Было бы интересно, если носители языка не просто посетили национальные спектакли, но и познакомили зрителей с особенностями этой национальной культуры, - заявил Максим Хвостишков, директор фонда Русской культуры.

Также поступило предложение — создать для семей участников СВО специальную квоту для посещения мероприятий и спектаклей фестиваля. Итог организационного собрания подвела заместитель министра культуры Иркутской области Светлана Каплина, отметив, что интересных предложений немало, и хотелось бы реализовать их все, поэтому возможно, что некоторые мероприятия пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщает портал «Культура 38».

Иркутская область театр Байкал фестиваль

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