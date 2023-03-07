Чита примет гимнасток из семи регионов России

Спортсменки приедут в Забайкалье на соревнования по художественной гимнастике



В Чите с 16 по 18 марта пройдут межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Мой Восход». Семь регионов России, девять городов, более 220 сильнейших «художниц» из разных уголков страны будут бороться за место на пьедестале в Чите. На ковёр выйдут спортсменки из Иркутской, Московской, Томской областей, Забайкальского Хабаровского, Приморского краёв и Республики Бурятии.



В церемониях открытия и закрытия соревнований примут участие чемпион мира и Европы по ритмической гимнастике, президент межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Восход» Александр Буклов; тренер сборной России, главный судья соревнований «Мой Восход» Евгения Финкельштейн; а также двукратная чемпионка юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы среди юниоров, воспитанница Амины Зариповой Дарья Трубникова.



Соревнования пройдут в спорткомплексе «Огнеборец». Церемония открытия состоится 17 марта в 12:00, вход бесплатный. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

