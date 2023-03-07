Монголы покажут в Улан-Удэ кукольное шоу

Общество, Фото: пресс-служба театра кукол «Ульгэр»

Зрителей приглашают на международное кукольное представление



14 и 15 марта в Улан-Удэ покажут международное кукольное представление «Бум-Шоу» (6+). Совместный проект представят монгольский театр кукол «ПроТеатр» и Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр».



Шоу будет приурочено ко Всемирному дню кукольника. В столицу Бурятии приедут монгольские коллеги, вместе с которыми бурятские артисты подготовили красочное представление.



- Приготовьтесь к путешествиям в разные уголки мира, куда увлекут зрителей наши артисты. Вы увидите всё богатство кукольного театра, настоящую феерию разножанровых кукол: от ростовых, теневых до тантамаресок! Увлекательный концерт зажгут мексиканские ритмы с маракасами, танцы туземцев африканского племени руанда и другие яркие номера, – рассказала директор театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева.



Как сообщили в пресс-службе театра, в программе шоу заявлены: гигантский дракон, ниндзя Наруто, «сотканная из света» гимнастка, эльфы и другие сказочные герои. Финал шоу украсят огромные шары, прикоснуться к которым может любой зритель.



- Идея этого необычного, можно сказать неслыханного для нашего города представления родилась в результате многолетнего сотрудничества и дружбы между артистами двух стран. Наш партнёр монгольский независимый театр «ПроТеатр» – молодой творческий коллектив, созданный выпускниками-питерцами РГИСИ (Российского государственного института сценических искусств), после окончания которого работавшими артистами в театре «Ульгэр». Сегодня они активно развивают этот вид искусства в соседней стране, - отметила Баирма Дашидоржиева.



Театр кукол «ПроТеатр» - второй в Монголии кукольный театр. В стране только началось развитие кукольного театрального искусства. И новый проект нацелен на поддержку российской школы театра кукол в Монголии.



Большую помощь в этом деле «ПроТеатру» оказывают в Русском доме в Улан-Баторе, где сегодня базируется коллектив. В эти дни на сцене Русского дома в Улан-Баторе (РЦНК) идёт премьера кукольного спектакля для взрослых по роману Виктора Гюго. Сразу после премьеры этой постановки монгольские артисты и выезжают с гастролями в Бурятию.



Представление «Бум-шоу» состоится на сцене Русского драматического театра имени Бестужева.



Возрастное ограничение: 6+.

