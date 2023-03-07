07 марта

06 марта

Популярное

На окраине Улан-Удэ устроят «охоту» на беспризорных собак

На окраине Улан-Удэ устроят «охоту» на беспризорных собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их весь день будут отлавливать в микрорайоне Забайкальский

В ближайший четверг, 9 марта, в микрорайоне Забайкальский устроят очередной «собачий» рейд. Там будут отлавливать беспризорных животных, а мобильные группы проверят, как местные жители соблюдают правила содержания домашних питомцев.

Сообщить о нарушениях и подать заявку на отлов можно, позвонив в оперштаб по номеру 8-924-456-04-99. С 10:00 до 16:00 на улице Совхозная, 50д развернут специальный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить четвероногих от бешенства, а за 355 рублей – зарегистрировать их и установить специальный чип.


собаки животные рейд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На окраине Улан-Удэ устроят «охоту» на беспризорных собак
На окраине Улан-Удэ устроят «охоту» на беспризорных собак
Общество, 07.03.2023
Их весь день будут отлавливать в микрорайоне Забайкальский

В улан-удэнской колонии прошла встреча анонимных алкоголиков
В улан-удэнской колонии прошла встреча анонимных алкоголиков
Общество, 07.03.2023
Осуждённым показали связь между употреблением спиртного и совершением преступления 
В Бурятию хотели незаконно провезти потенциально опасный скот
В Бурятию хотели незаконно провезти потенциально опасный скот
Общество, 07.03.2023
Сельхозживотных пришлось вернуть обратно
Лесники Бурятии изучили опыт кедрового питомника в Калининграде
Лесники Бурятии изучили опыт кедрового питомника в Калининграде
Общество, 07.03.2023
Лесной питомник в Калининграде входит в проект «Кедры России» 
Мэр Улан-Удэ: На улицы города планируют выпускать 153 автобуса ежедневно
Мэр Улан-Удэ: На улицы города планируют выпускать 153 автобуса ежедневно
Общество, 07.03.2023
Это планируется делать поэтапно в течение 2023 года
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до минимума
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до минимума
Общество, 07.03.2023
За сутки его обнаружили всего у 10 человек
В Бурятии МФЦ на день приостановит работу
В Бурятии МФЦ на день приостановит работу
Общество, 07.03.2023
Это связано с предстоящим праздником
В Бурятии затянулось строительство новой школы
В Бурятии затянулось строительство новой школы
Общество, 07.03.2023
И.о. директора школы объявлено предостережение
В столице Бурятии взялись за ликвидацию отживших деревьев
В столице Бурятии взялись за ликвидацию отживших деревьев
Общество, 07.03.2023
Многие зелёные насаждения в городе поразили болезни и вредители
Зампрокурора Бурятии встретилась с дольщиками проблемного дома
Зампрокурора Бурятии встретилась с дольщиками проблемного дома
Общество, 07.03.2023
Многоэтажка возводится на проспекте Строителей 
В Улан-Удэ росгвардейцы провели урок мужества
В Улан-Удэ росгвардейцы провели урок мужества
Общество, 07.03.2023
Росгвардеец также рассказал о повседневных буднях вневедомственной охраны
Над районом в Бурятии нависло чёрное облако
Над районом в Бурятии нависло чёрное облако
Общество, 07.03.2023
Местные жители жалуются на сильный дым от котельной

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^