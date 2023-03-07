На окраине Улан-Удэ устроят «охоту» на беспризорных собак

Их весь день будут отлавливать в микрорайоне Забайкальский



В ближайший четверг, 9 марта, в микрорайоне Забайкальский устроят очередной «собачий» рейд. Там будут отлавливать беспризорных животных, а мобильные группы проверят, как местные жители соблюдают правила содержания домашних питомцев.



Сообщить о нарушениях и подать заявку на отлов можно, позвонив в оперштаб по номеру 8-924-456-04-99. С 10:00 до 16:00 на улице Совхозная, 50д развернут специальный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить четвероногих от бешенства, а за 355 рублей – зарегистрировать их и установить специальный чип.





