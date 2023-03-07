Их весь день будут отлавливать в микрорайоне Забайкальский
В ближайший четверг, 9 марта, в микрорайоне Забайкальский устроят очередной «собачий» рейд. Там будут отлавливать беспризорных животных, а мобильные группы проверят, как местные жители соблюдают правила содержания домашних питомцев.
Сообщить о нарушениях и подать заявку на отлов можно, позвонив в оперштаб по номеру 8-924-456-04-99. С 10:00 до 16:00 на улице Совхозная, 50д развернут специальный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить четвероногих от бешенства, а за 355 рублей – зарегистрировать их и установить специальный чип.
На окраине Улан-Удэ устроят «охоту» на беспризорных собак
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их весь день будут отлавливать в микрорайоне Забайкальский
Осуждённым показали связь между употреблением спиртного и совершением преступления
Сельхозживотных пришлось вернуть обратно
Лесной питомник в Калининграде входит в проект «Кедры России»
Специалисты дали ценные рекомендации
Это планируется делать поэтапно в течение 2023 года
Театр обратился к комедиям
За сутки его обнаружили всего у 10 человек
Они должны заработать в 2025 году
Это связано с предстоящим праздником
И.о. директора школы объявлено предостережение
Многие зелёные насаждения в городе поразили болезни и вредители
Многоэтажка возводится на проспекте Строителей
Росгвардеец также рассказал о повседневных буднях вневедомственной охраны
Местные жители жалуются на сильный дым от котельной