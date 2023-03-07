В Бурятию хотели незаконно провезти потенциально опасный скот

Сельхозживотных пришлось вернуть обратно
В республиканском управлении ветеринарии рассказали об участившихся случаях незаконной перевозки сельскохозяйственных животных. Недавно крупный рогатый скот хотели ввезти в прибайкальское село Турунтаево из соседнего Забайкальского края. Сообщение об этом поступило в ведомство из Росгвардии.
Информацию тут же направили в управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, которое, в свою очередь, потребовало от владельцев животных вернуть их на место отгрузки.
- Согласно ветеринарным правилам регионализации, регионы с более низким статусом благополучия по ящуру не могут завозить крупный и мелкий рогатый скот в субъекты с более высоким статусом, каким является Бурятия, – пояснили в управлении.
Эти требования продиктованы необходимостью поддерживать благополучную обстановку по ящуру в республике. С начала года госветслужба зарегистрировала уже два факта незаконной перевозки КРС из Забкрая.
Такое несанкционированное перемещение животных чревато заносом и распространением особо опасных заразных болезней, предупредили специалисты. Размер штрафов для нарушителей колеблется от 3 до 5 для физических, от 30 до 40 – для должностных и от 300 до 500 тысяч рублей – для юридических лиц.
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