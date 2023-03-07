В Бурятии завершился чемпионат по ледовым автогонкам

Победителей и призёров определили в семи классах



В начале марта в Бурятии завершился последний этап чемпионата республики по ледовым любительским автогонкам «Лёд 2023», сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь».



По результатам пяти этапов чемпионами и призёрами зимних любительских соревнований по классам стали:



«1 класс»

Чемпион в классе «передний привод, не шип» - Степанов Максим, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 106;

Серебряный призёр в классе «передний привод, не шип» - Фролов Дмитрий, автомобиль Honda Fit, стартовый номер 108;

Бронзовый призёр в классе «передний привод, не шип» - Галсанов Арсалан, автомобиль Honda Integra, стартовый номер 112.



«2 класс»

Чемпион в классе «передний привод, шип» - Степанов Максим, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 210;

Серебряный призёр в классе «передний привод, шип» - Шелковников Роман, автомобиль Honda Integra, стартовый номер 217;

Бронзовый призёр в классе «передний привод, шип» - Пыльцын Алексей, автомобиль Honda Сivic, стартовый номер 203.



«3 класс»

Чемпион в классе «задний привод, не шип» - Туркин Александр, автомобиль Иж Фабула, стартовый номер 313;

Серебряный призёр в классе «задний привод, не шип» - Суслов Дмитрий, автомобиль ВАЗ 2106, стартовый номер 306;

Бронзовый призёр в классе «задний привод, не шип» - Цыдыпова Мария, автомобиль Toyota Mark II, стартовый номер 303.



«4 класс»

Чемпион в классе «задний привод, шип» - Беляков Алексей, автомобиль Toyota АЕ85, стартовый номер 415;

Серебряный призёр в классе «задний привод, шип» - Протасов Дмитрий , автомобиль Toyota MR-S и Nissan Silvia, город Иркутск;

Бронзовый призёр в классе «задний привод, шип» - Цыдыпов Виктор, автомобиль Москвич 412, стартовый номер 412.



«5 класс»

Чемпион в классе «полный привод, не шип» - Ившина Ирина, автомобиль Honda CR-V, стартовый номер 505;

Серебряный призёр в классе «полный привод, не шип» - Гавина Екатерина, автомобиль Honda CR-V, стартовый номер 503;

Бронзовый призёр в классе «полный привод, не шип» - Денисова Татьяна, автомобиль Mitsubishi Outlander, стартовый номер 509.



«6 класс»

Чемпион в классе «полный привод, шип» - Янковский Владимир, автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 603;

Серебряный призёр в классе «полный привод, шип» - Эмигенов Евгений, автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution, стартовый номер 607;

Бронзовый призёр в классе «полный привод, шип» - Малыгин Илья, автомобиль Subaru Leone, стартовый номер 609, город Иркутск.



«7 класс»

Чемпион в классе «Супер шип» - Ившин Роман, автомобиль Honda Torneo;

Серебряный призёр в классе «Супер шип» - Чебунин Владимир, автомобиль Nissan Silvia;

Бронзовый призёр в классе «Супер шип» - Аветян Саркис, автомобиль Subaru Impreza.



