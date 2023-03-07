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Лесники Бурятии изучили опыт кедрового питомника в Калининграде

Лесники Бурятии изучили опыт кедрового питомника в Калининграде
Общество,  Фото:РАЛХ
Лесной питомник в Калининграде входит в проект «Кедры России»

Специалисты Иволгинского лесхоза побывали в лесном питомнике проекта «Кедры России» в Калининграде. Лесной питомник раскинулся на 7 гектарах земли. Особенность питомника в том, что основатель – Иван Санжаров, не имея специального образования, успешно выращивает кедры и проводит эксперименты.

- Иван Иванович провёл нам экскурсию по всему питомнику. Он поразил нас своим энтузиазмом и преданностью любимому делу. Объёмы впечатляют не только количеством, но качеством саженцев, - поделилась мастер леса Иволгинского лесхоза Галина Пономарева.



Специалисты обсудили методы посева и ухода, выращивания сеянцев разных пород, в том числе кедров, а также влияние географических и климатических особенностей при выращивании и посадке сеянцев.

- Иван Иванович увлекается египтологией и выращивает кедры в пирамидальной теплице, результаты впечатляющие! На трёхлетнем кедре завязались шишечки, мы такого ещё никогда не видели. Обычно кедр плодоносит в возрасте от 40 до 120 лет, а в условиях культуры — в 15–20 лет, - рассказала Галина Пономарева.

Лесники внимательно изучили опыт Калининградского питомника и решили испробовать его методы на практике. Они уверены, что применив советы и все знания, полученные в поездке, помогут выращивать более качественный посадочный материал для восстановления леса Бурятии.




РАЛХ лесники

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