Нацпарки Бурятии и Монголии подписали соглашение о сотрудничестве

Делегация из Тунки посетила фестиваль на Хубсугуле
Делегация национального парка «Тункинский» из Бурятии посетила международный ледовый фестиваль «Хөх Сувд» («Синяя жемчужина») в Монголии. Мероприятие проходило со 2 по 3 марта на южном берегу озера Хубсугул в селе Хатгал.
На двухдневном фестивале, направленном на развитие зимнего туризма в Монголии, посетители могли увидеть ледяные скульптуры, монгольскую национальную стрельбу из лука, катание на санях, конные скачки, катание на коньках и многое другое. Открывая мероприятие, губернатор аймака Хувсгул заявил, что 2023 год в аймаке объявлен Годом посещения Хубсугула. По его словам, аймак способен принять 7000 туристов одновременно в 94 туристических лагерях, 132 гостевых домах, 8 отелях и 15 гостиницах.
Помимо развития туризма, целью фестиваля было улучшение защиты озера Хубсусгул и его побережья. В рамках обмена опытом состоялась встреча сотрудников двух национальных парков «Тункинский» и «Хубсугульский». Была проведена презентация экологических троп на территории Тунки.
- Маршрут, связывающий Байкал и Хубсугул, всегда считался одним из самых привлекательных и перспективных. Туристов ожидает путешествие с посещением двух великих озёр и знакомством сразу с тремя культурами: русской, бурятской и монгольской, - отметил начальник отдела туризма Алексей Китаев.
Обсудили участники встречи и численность снежного барса.
- Если на территории вашего парка стоят фотоловушки, мы можем друг с другом делиться фотографиями снежного барса, чтобы понять, одни и те же ирбисы перемещаются между Тункинским и Хубсугульским национальными парками или разные, и вместе посчитать примерную общую численность, - предложила начальник отдела науки и экопросвещения Анжела Ильина.
Также на встрече были подняты темы о тушении пожаров, охране и проведении культурно-массовых совместных мероприятий, направленных на развитие бережного отношения к природе. По результатам встречи было подписано дополнительное соглашение по сотрудничеству, сообщает пресс-служба Тункинского нацпарка.
Нацпарки Бурятии и Монголии подписали соглашение о сотрудничестве
Общество, Фото:
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