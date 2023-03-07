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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать живые цветы

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать живые цветы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Специалисты дали ценные рекомендации

В преддверии Международного женского дня Роспотребнадзор рассказал россиянам о правилах выбора живых цветов. Стебель цветка не должен быть слишком сухим, лучше выбирать полураскрытые живые цветы с эластичными лепестками, на бутонах не должно быть искусственных украшений, сообщила пресс-служба ведомства.

- Обратите внимание на стебель. Он не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести при покупке цветов является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать цветку более эстетичный вид - рассказывают специалисты Роспотребнадзора.

- Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, - советуют в ведомстве, - с эластичными лепестками. У свежего цветка лепесток легко вернётся на место и примет прежнюю форму, а у растений не первой свежести лепестки выглядят слабыми, вялыми, и слегка подсохшими. Они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при прикосновении.

Также важным показателем свежести является отсутствие искусственных украшений на бутоне. Живые цветы красивы сами по себе, и в большинстве случаев свежий цветок не будут украшать дополнительно.
Чтобы сохранить свежесть букеты рекомендуется не оставлять цветы надолго без воды, исключить резкие перепады температур и подрезать стебли перед тем, как ставить в вазу, добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор 8 марта

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