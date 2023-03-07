В ИГУ объяснили температурные рекорды Иркутской области

«Ветры перемен» принесли тепло началу календарной весны этого года



Начало весны порадовало жителей Иркутской области аномальным теплом. 2, 3 и 4 марта на многих метеорологических станциях региона были обновлены суточные рекорды температуры воздуха. В чем причина рекордно высоких температур, и какие возможные последствия могут быть с ними связаны? С этим вопросом управление информационной политики Иркутского госуниверситета обратилось к кандидату географических наук, заведующей кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инне Латышевой.



По словам учёного-метеоролога, действительно, впервые за период инструментальных метеорологических наблюдений, начиная с 1882 года, в Иркутске воздух в начале марта прогрелся до +12,1°С при средних многолетних значениях температуры воздуха в марте минус 5,5°С. Примерно такой же температурный рекорд установлен на западе Иркутской области в Тайшете и Нижнеудинске. Аномальное до +5°С тепло охватило крайние северные районы, почти на 20 градусов теплее было в Киренске. Много тепла досталось и высокогорным районам: до +10°С воздух прогрелся в предгорьях Восточных Саян и на горной метеостанции в Хамар-Дабане, до +6°С в высокогорных районах Восточных Саян, практически средние июньские температуры отмечались в Черемховском районе (+13,5°С ст. Инга). С аномальным теплом в начале марта повезло не только жителям Иркутской области. Новые температурные рекорды были зафиксированы на Алтае, в Кемеровской области, Красноярском крае, Забайкалье, Амурской области и даже на юго-западе Якутии.



- Если проанализировать обновлённые суточные температурные рекорды, например, за прошлый год по г. Иркутск, то все они приходятся на весну: +11,1°С 7 марта 2022 г., +25,3°С 18 апреля 2022 г., +27,7°С 1 мая 2022 г. и +28,8°С 2 мая 2022 г. Правда, после аномально жаркого мая 2022 года, когда в течение 21-го дня дневные температуры превышали +20°С и жаркой погоды во второй половине июня, июль и август практически полностью аннулировали накопленное тепло, ведь по-настоящему жарких дней во второй половине лета в Иркутске было не более недели. Нынешняя положительная температурная аномалия отличается, прежде всего, своей продолжительностью. В Иркутске положительные аномалии температур отмечались с 18 февраля, возрастая по интенсивности к началу марта. Если посмотреть на карту температурных аномалий за 5 марта 2023 г., то впечатляет пространственный масштаб, занятый областями тепла. Такое раннее наступление календарной весны с дневными температурами, характерными для конца мая, а в ряде регионов и для июня, поразило, я думаю, многих, особенно на фоне интенсивного снеготаяния. На севере Иркутской области аномальное тепло на 14-18 градусов выше нормы за 4 первых дня марта дало уже половину месячной нормы осадков, а ночные температуры повысились почти на 20 градусов. Кстати, аномальное тепло в Западной Сибири проявило себя в усилении ветра (в горах Республики Алтай порывы ветра достигали 30 м/с) и выпадении мокрого снега с сильной гололедицей, которые создавали проблемы пешеходам и автомобилистам, - объяснила Инна Латышева.



Также она указала, что если рассматривать причины продолжительной волны тепла и новых температурных рекордов в Иркутской области в начале весны 2023 года, то можно указать несколько факторов. На её взгляд, мартовские температурные рекорды тесно связаны с формированием интенсивного гребня тепла над Атлантикой со второй половины февраля при положительных аномалиях температур поверхности океана (до +2…+3°С в районе Гольфстрима и северо-западом Атлантики), что оказало сильное отепляющее воздействие на Гренландию и центральные районы Арктики. И как следствие, ослабило выносы холода на территорию Евразии. Кроме того, он способствовал углублению и смещению холодного циркумполярного вихря на северное побережье Евразии, что привело к усилению зональных потоков и активным выносам тепла вглубь материка.



В период с 1 по 4 марта 2023 года юго-западные ветры с высокой скоростью на высотах (˃108 км/ч на высоте 5 км и ˃190 км/ч на высоте 10 км), которые называют струйными течениями, выносили жаркий воздух с Южного Казахстана в Иркутскую область. У поверхности Земли тёплый воздух с юга активно вовлекался глубоким циклоном, который сформировался ещё 25 февраля 2023 г. над территорией Латвии и постепенно смещался в Сибирь. Любопытно, что на востоке экваториальной зоны Тихого океана, где на протяжении трёх лет держался холодный эпизод Ла-Нинья, на картах аномалий температур поверхности океана сейчас сформировался положительный очаг, который, возможно, указывает на смену холодного эпизода Ла-Нинья на тёплый эпизод Эль-Ниньо.



- Таким образом, сильные зональные ветры с Атлантики, Северной Африки и Казахстана, которые условно можно назвать «ветром перемен», привели к столь раннему и аномально тёплому началу календарной весны 2023 года. Но, не надо забывать о коварстве весенней погоды. Затоки северного ветра на нынешней неделе с прохождением атлантического и южного циклона по данным Гидрометцентра России ещё проявят себя в понижении температур, особенно ночных, и выпадении мокрого снега и снега. А дальше? Продолжится уже привычная борьба потоков тепла и холода, хотя, есть надежда на то, что редкие в последние годы зональные потоки будут все чаще выносить океанические порции воздуха на наш материк, - добавила Инна Латышева.



