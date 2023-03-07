За сутки его обнаружили всего у 10 человек
По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 6 марта, коронавирус обнаружили ещё у 10 человек. С начала пандемии COVID-19 нашли у 155 599 жителей Бурятии.
Победили его 152 088 инфицированных. Всего специалисты провели 2 787 722 лабораторных исследования, в том числе 262 – накануне.
Чтобы избежать заражения, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до минимума
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