В Бурятии МФЦ на день приостановит работу





Эта рабочая неделя в Бурятии, как и по всей России, будет короткой. В честь Международного женского дня в стране устроят выходной.



- 8 марта приходится на середину недели, поэтому в производственном календаре на его празднование отведён один день. Перенос выходных не предусмотрен, – напомнили ранее в федеральной службе по труду и занятости (Роструд).



В феврале последняя рабочая неделя тоже оказалась короче, чем обычно. Благодаря Сагаалгану и 23 февраля жителям Бурятии пришлось трудиться всего два дня – в понедельник, 20-го, и в среду, 22-го числа.



В многофункциональном центре Бурятии обнародовали график работы в ближайшие дни. Так, вторник, 7 марта, будет сокращённым – МФЦ закроется на час раньше, в 16:30.В среду, 8 марта, в учреждении выходной. А в четверг, 9-го, оно начнёт функционировать в обычном режиме.