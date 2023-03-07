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В Бурятии МФЦ на день приостановит работу

В Бурятии МФЦ на день приостановит работу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это связано с предстоящим праздником

В многофункциональном центре Бурятии обнародовали график работы в ближайшие дни. Так, вторник, 7 марта, будет сокращённым – МФЦ закроется на час раньше, в 16:30.

В среду, 8 марта, в учреждении выходной. А в четверг, 9-го, оно начнёт функционировать в обычном режиме.

Эта рабочая неделя в Бурятии, как и по всей России, будет короткой. В честь Международного женского дня в стране устроят выходной. 

- 8 марта приходится на середину недели, поэтому в производственном календаре на его празднование отведён один день. Перенос выходных не предусмотрен, – напомнили ранее в федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

В феврале последняя рабочая неделя тоже оказалась короче, чем обычно. Благодаря Сагаалгану и 23 февраля жителям Бурятии пришлось трудиться всего два дня – в понедельник, 20-го, и в среду, 22-го числа.
МФЦ международный женский день Праздники

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