07 марта

06 марта

Популярное

Жителей Бурятии призвали взять под опеку семьи погибших на СВО

Жителей Бурятии призвали взять под опеку семьи погибших на СВО
Общество,  Фото:telegram-канал А. Цыденова
К проекту «Брат отца» уже присоединились глава республики с женой

В Бурятии запустили проект под названием «Брат отца». О нём рассказал накануне в соцсетях глава региона Алексей Цыденов.

- К сожалению, не все наши воины, принимающие участие в специальной военной операции, возвращаются домой. У них остаются жена, дети, престарелые родители. Конечно, семья погибшего получает значительную денежную компенсацию от президента России и страховую выплату от министерства обороны, но дальше по жизни им нужно идти самим – без отца. И вот такое семье нужна поддержка, – написал Алексей Цыденов в своём telegram-канале.

По его словам речь не о какой-то разовой помощи, а о постоянной.

- Нужно, чтобы рядом были близкие люди, к которым семья погибшего воина может обратиться за помощью, вместе с ними отметить праздники, быть увереннее в своём будущем и в будущем своих детей. Неравнодушные люди, в первую очередь – мужчины, могут взять под постоянную опеку такую семью. Встать рядом. Стать родным дядей для детей, – пояснил руководитель региона.

Семья главы уже это сделала.

- Поскольку такое решение – не на два-три месяца, а навсегда, провели дома с женой и детьми целый семейный совет, – подчеркнул Алексей Цыденов.

Чета Цыденовых будет помогать жене 27-летнего Чингиса Ширипова – уроженца Закаменска, погибшего на СВО 30 июля. Он был командиром отделения 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. У нашего земляка остались супруга и дочка, которой сейчас год и четыре месяца.

- В итоге мы с ними, по сути, стали родственниками. А у меня появилась ещё одна племяшка, – отметил глав РБ. – Призываю всех, кому не всё равно, кто за страну, кто не готов стоять в стороне – найдите того, кому нужны ваша помощь и ваше тепло. 
глава РБ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии МФЦ на день приостановит работу
В Бурятии МФЦ на день приостановит работу
Общество, 07.03.2023
Это связано с предстоящим праздником
Жителей Бурятии призвали взять под опеку семьи погибших на СВО
Жителей Бурятии призвали взять под опеку семьи погибших на СВО
Общество, 07.03.2023
К проекту «Брат отца» уже присоединились глава республики с женой
В Бурятии затянулось строительство новой школы
В Бурятии затянулось строительство новой школы
Общество, 07.03.2023
И.о. директора школы объявлено предостережение
В столице Бурятии взялись за ликвидацию отживших деревьев
В столице Бурятии взялись за ликвидацию отживших деревьев
Общество, 07.03.2023
Многие зелёные насаждения в городе поразили болезни и вредители
Зампрокурора Бурятии встретилась с дольщиками проблемного дома
Зампрокурора Бурятии встретилась с дольщиками проблемного дома
Общество, 07.03.2023
Многоэтажка возводится на проспекте Строителей 
В Улан-Удэ росгвардейцы провели урок мужества
В Улан-Удэ росгвардейцы провели урок мужества
Общество, 07.03.2023
Росгвардеец также рассказал о повседневных буднях вневедомственной охраны
Над районом в Бурятии нависло чёрное облако
Над районом в Бурятии нависло чёрное облако
Общество, 07.03.2023
Местные жители жалуются на сильный дым от котельной
Воспитанники соццентра в Бурятии потренировались в изготовлении авиамоделей
Воспитанники соццентра в Бурятии потренировались в изготовлении авиамоделей
Общество, 07.03.2023
Они показали высокий результат в конкурсе по авиамоделированию
В России стартует инклюзивный фестиваль, посвящённый аутизму
В России стартует инклюзивный фестиваль, посвящённый аутизму
Общество, 07.03.2023
Он пройдёт с 30 марта по 2 апреля в онлайн и офлайн-форматах
В Забайкальском крае недобросовестный подрядчик не достроил школу
В Забайкальском крае недобросовестный подрядчик не достроил школу
Общество, 07.03.2023
С него через суд взыскивают 350 тысяч рублей 
Жительница Бурятии, лишившаяся кисти, заменила её бионической рукой
Жительница Бурятии, лишившаяся кисти, заменила её бионической рукой
Общество, 07.03.2023
Женщина получила страшную травму на работе ещё 24 года назад
Безработица в России обновила исторический минимум
Безработица в России обновила исторический минимум
Общество, 07.03.2023
Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова
Студенты и педагоги из Бурятии победили на музыкальном конкурсе в Туве
Студенты и педагоги из Бурятии победили на музыкальном конкурсе в Туве
Общество, 07.03.2023
Там проходил конкурс исполнителей на национальных инструментах и конкурс мастеров-изготовителей национальных инструментов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^