Жителей Бурятии призвали взять под опеку семьи погибших на СВО

К проекту «Брат отца» уже присоединились глава республики с женой





В Бурятии запустили проект под названием «Брат отца». О нём рассказал накануне в соцсетях глава региона Алексей Цыденов.- К сожалению, не все наши воины, принимающие участие в специальной военной операции, возвращаются домой. У них остаются жена, дети, престарелые родители. Конечно, семья погибшего получает значительную денежную компенсацию от президента России и страховую выплату от министерства обороны, но дальше по жизни им нужно идти самим – без отца. И вот такое семье нужна поддержка, – написал Алексей Цыденов в своём telegram-канале.По его словам речь не о какой-то разовой помощи, а о постоянной.- Нужно, чтобы рядом были близкие люди, к которым семья погибшего воина может обратиться за помощью, вместе с ними отметить праздники, быть увереннее в своём будущем и в будущем своих детей. Неравнодушные люди, в первую очередь – мужчины, могут взять под постоянную опеку такую семью. Встать рядом. Стать родным дядей для детей, – пояснил руководитель региона.Семья главы уже это сделала.- Поскольку такое решение – не на два-три месяца, а навсегда, провели дома с женой и детьми целый семейный совет, – подчеркнул Алексей Цыденов.Чета Цыденовых будет помогать жене 27-летнего Чингиса Ширипова – уроженца Закаменска, погибшего на СВО 30 июля. Он был командиром отделения 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. У нашего земляка остались супруга и дочка, которой сейчас год и четыре месяца.- В итоге мы с ними, по сути, стали родственниками. А у меня появилась ещё одна племяшка, – отметил глав РБ. – Призываю всех, кому не всё равно, кто за страну, кто не готов стоять в стороне – найдите того, кому нужны ваша помощь и ваше тепло.