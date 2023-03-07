Весной ГРДТ имени Бестужева покажет две премьеры в Улан-Удэ

Театр обратился к комедиям



В апреле улан-удэнского зрителя ожидает премьерный показ в Русском драматическом театре имени Николая Бестужева спектакля «Ханума» (возрастное ограничение - 12+). Действие происходит в Тифлисе конца XIX века. Там разорившийся грузинский князь Пантиашвили нанимает известную сваху Хануму для того, чтобы выгодно жениться. В заглавной роли – Марина Ланина. Режиссёр-постановщик – приглашённый. Это худрук Дмитровского драмтеатра Дмитрий Юмашев.

- Очень хочется рассказать эту историю очень чистой, светлой и наивной любви так, чтобы удовольствие, с которым работают артисты, передалось зрительному залу. Тогда будет успех, - приводит его слова пресс-служба театра. - Артисты уже начали куражиться, и материал этому способствует. Спектакль получается актёрским – артисты многое предлагают от себя. А почему нет, если пожелания находятся в логике действия? С труппой мы нашли хороший контакт, и мне кажется, уже успели полюбить друг друга

В спектакле много песен и танцев под музыку знаменитого Гии Канчели в обработке композитора Рубена Затикяна.

Юмашев отметил, что театре им. Бестужева «чётко работают все службы и не надо переживать по ночам за то, что чего-то нет, что-то не сделано».

Худрук театра Вячеслав Дьяченко подчеркнул, что жанр комедии выбран неслучайно:

- В сложные времена людям нужно что-то веселое, радостное, ведь даже в блокадном Ленинграде работала оперетта. Потому был выбран жанр комедии и, я надеюсь, зрители спектакль примут и полюбят.

По плану Минкультуры Бурятии, впереди у театра ещё несколько премьер, которые «бестужевцы» представят на суд зрителей до конца театрального сезона.

«Байкал-Daily» выяснил, что одна из них - «Маленький спектакль на лоне природы» (возрастное ограничение -16+) по пьесе Степана Лобозёрова. Это первая комедия драматурга, написанная в 1982 году. С неё и началось восхождение пьес Лобозёрова, уроженца села Куналей в Бурятии, на театральные подмостки СССР.

«Это будет не восстановленный спектакль, а новый по пьесе, которая уже ставилась в 80-х годах прошлого века», - сказали в театре. Но подробностей новой постановки, которую покажут в апреле, не сообщили.









«Маленький спектакль» - простая человеческая история взаимоотношений двух семей из соседних домов, уверен портал Культура.рф. Герои Лобозерова живут в забайкальской деревне, изображенный быт, уклад этой российской глубинки отмечены у него доскональным знанием, пониманием житейских и нравственных законов, человеческой основательностью живых характеров. Как и Александр Вампилов, Степан Лобозёров владеет в совершенстве принципом жанрового синкретизма — переплетением комедийных, трагедийных, мелодраматических, водевильных, фарсовых и сатирических элементов.