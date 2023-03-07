В столице Бурятии прошёл этнофестиваль образовательных учреждений города
3 марта в Улан-Удэ прошёл этнофестиваль «Сагалгаан собирает друзей». В доме творчества «Форус» участники соревновались в нескольких тематических конкурсах. Они представляли костюмы разных народов, проживающих на территории Бурятии; знакомили жюри и гостей с местным колоритом, кухней, традициями и обычаями; состязались в знаниях истории родного края. Кроме этого, педагоги участвовали в конкурсе «Лучшая методическая разработка по сохранению национальных традиций».
Победителями фестиваля по номинациям стали:
- «Лучшая этноплощадка» - детский сад №161 «Ёлочка», республиканская Мариинская школа-интернат;
- «Лучшая методическая разработка» - Эржена Доржиева, гимназия №33;
- «Интеллектуальная краеведческая игра» - команда лингвистической гимназии №3;
- «Защита национального костюма» - воспитанник детского сада №161 «Ёлочка».
В пресс-службе комитета по образованию администрации Улан-Удэ отметили один из интересных моментов фестиваля. Воспитатель детского сада «Колобок» Аюна Гармаева изучала культуру страрообрядцев и собирала мини-музей для участия в мероприятии. Мама одного из воспитанников, увидев одну из его картинок, сказала: «Так это же наши ворота». На картинке были изображены ворота этнографического музея. Оказалось, что история этих ворот связана с её прапрадедом Серпионом Кирилловичем Киселёвым. Он родился в селе Новая Брянь, всю свою жизнь он трудился, был умелым земледельцем. После того, как ему было присвоено звание Героя Социалистического труда, в благодарность за его труд возле его дома были установлены большие, резные ворота. После его смерти ворота были переданы этнографическому музею.
В Улан-Удэ «Сагаалган собрал друзей»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсменки приедут в Забайкалье на соревнования по художественной гимнастике
В столице Бурятии прошёл этнофестиваль образовательных учреждений города
В нём приняли участие более 60 юных музыкантов
Его участниками стали учащиеся 4-11 классов
«Ветры перемен» принесли тепло началу календарной весны этого года
Делегация из Тунки посетила фестиваль на Хубсугуле
Гран-при конкурса выиграла старшеклассница из Закаменского района
Победителей и призёров определили в семи классах
Спортсмены успешно выступили на первенстве Иркутской области
В республике прошёл региональный чемпионат по стрельбе из лука
Звание присвоили Юрию Мандаганову
Гран-при выиграл учитель из школы №46
Ан-26 будет работать и в соседних регионах
Это уже пятая «именная» библиотека в городе
Среди них набор летней резины и живые бабочки