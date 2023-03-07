В Улан-Удэ «Сагаалган собрал друзей»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

В столице Бурятии прошёл этнофестиваль образовательных учреждений города



3 марта в Улан-Удэ прошёл этнофестиваль «Сагалгаан собирает друзей». В доме творчества «Форус» участники соревновались в нескольких тематических конкурсах. Они представляли костюмы разных народов, проживающих на территории Бурятии; знакомили жюри и гостей с местным колоритом, кухней, традициями и обычаями; состязались в знаниях истории родного края. Кроме этого, педагоги участвовали в конкурсе «Лучшая методическая разработка по сохранению национальных традиций».



Победителями фестиваля по номинациям стали:

- «Лучшая этноплощадка» - детский сад №161 «Ёлочка», республиканская Мариинская школа-интернат;

- «Лучшая методическая разработка» - Эржена Доржиева, гимназия №33;

- «Интеллектуальная краеведческая игра» - команда лингвистической гимназии №3;

- «Защита национального костюма» - воспитанник детского сада №161 «Ёлочка».



В пресс-службе комитета по образованию администрации Улан-Удэ отметили один из интересных моментов фестиваля. Воспитатель детского сада «Колобок» Аюна Гармаева изучала культуру страрообрядцев и собирала мини-музей для участия в мероприятии. Мама одного из воспитанников, увидев одну из его картинок, сказала: «Так это же наши ворота». На картинке были изображены ворота этнографического музея. Оказалось, что история этих ворот связана с её прапрадедом Серпионом Кирилловичем Киселёвым. Он родился в селе Новая Брянь, всю свою жизнь он трудился, был умелым земледельцем. После того, как ему было присвоено звание Героя Социалистического труда, в благодарность за его труд возле его дома были установлены большие, резные ворота. После его смерти ворота были переданы этнографическому музею.



