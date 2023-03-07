В Бурятии затянулось строительство новой школы





На контроле органов прокуратуры республики находятся вопросы соблюдения бюджетного законодательства при строительстве объектов учреждений образования.Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев совместно с представителями администрации Еравнинского района, образовательной организации, подрядчика, районной прокуратуры провёл рабочую встречу на строительном объекте – школа на 450 мест в селе Сосново-Озерское.В ходе осмотра строящегося здания установлено, что работы выполняются с отставанием от графика. В связи с этим Михаил Филичев объявил предостережение исполняющему обязанности директора школы о недопустимости нарушений федерального законодательства, предупредил об ответственности за ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта.Во время личного приёма жители и предприниматели района обратились по вопросам вывоза твёрдых коммунальных отходов, неисполнения сетевой организацией обязанностей по договорам технологического присоединения.Предприниматели из села Ульдурга попросили содействия в подключении животноводческих ферм к электричеству.Житель районного центра обозначил проблему неудовлетворительного состояния автомобильной дороги, обратил внимание на необходимость проведения ремонта.По всем обращениям организованы проверки.Кроме того, исполняющий обязанности прокурора республики посетил строящийся объект горнорудного промышленного предприятия, встретился с руководством компании и генерального подрядчика, пожелал плодотворной работы, успешного окончания строительства, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.