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В столице Бурятии взялись за ликвидацию отживших деревьев

В столице Бурятии взялись за ликвидацию отживших деревьев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Многие зелёные насаждения в городе поразили болезни и вредители

В Улан-Удэ с наступлением весны приступили к подрезке деревьев. Она требуется для обеспечения безопасности электросетей, имущества и дорожного движения – чтобы зелёные насаждения не мешали пешеходам и автомобилистам. Многие из них высадили в городе ещё середине прошлого века, рассказал на очередном брифинге в мэрии 6 марта зампредседателя комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.

- Эти деревья поражены вредителями и раковыми заболеваниями, у них расщепления коры и потому они потенциально опасны для горожан. В первую очередь речь о тополях. Летом 2022-го они подверглись нашествию тополевой моли. Листья желтели и опадали, – подчеркнул Мункуев. – Поскольку вредитель находился внутри листовых пластин, обработка была малоэффективной.

Ядохимикаты могли негативно отразиться на здоровье жителей бурятской столицы, и потому ликвидация повреждённых ветвей – наиболее действенный способ. К тому же тополя неустойчивы к ветровальной нагрузке. Если вовремя не подрезать и не удалять «аварийные» деревья, возникает реальная угроза жизни и здоровью горожан и их имуществу. Правильная же подрезка повышает жизнеспособность и декоративность деревьев и продлевает срок их службы. У них начинается активный рост побегов, они становятся безопасными для окружающих и устойчивыми к вредителям.

Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах России.

- Сразу после подрезки деревья выглядят не очень эстетично, но уже этим летом мы увидим, что они вновь становятся зелёными – как в прошлом году было на улицах Иволгинская, Комсомольская, Боевая, Куйбышева, Бограда и на проспекте Строителей. В первый год дерево набирает свою силу, а на второй и третий уже видны результаты, – добавил Мункуев. 

Комплексная работа с зелёными насаждениями стартовала в Улан-Удэ в 2019 году – в рамках муниципальной программы «Зелёный город». До этого уход за деревьями был нерегулярным и занимались этим непрофильные учреждения. В 2020-ом при мэрии создали научно-технический совет по комплексному озеленению города. В него вошли ведущие учёные и специалисты по лесоводству и ландшафтному дизайну.

Кроме того, специалисты МУП «Городское лесничество» ведут реестр деревьев и кустарников, которым требуется уход на территориях общего пользования. Сначала их обследуют совместно с научно-техническим советом и выявляют «аварийные», делают подрезку, убирают сухостой, а также высаживают новые саженцы и ухаживают за ними. Следить на насаждениями во дворах должны управляющие компании и ТСЖ..
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