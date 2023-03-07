Зампрокурора Бурятии встретилась с дольщиками проблемного дома

Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова в рамках работы мобильной приёмной провела приём граждан на проблемном объекте долевого строительства.В приёме приняли участие заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Александр Маренич, заместитель генерального директора фонда поддержки граждан – участников долевого строительства на территории республики Мария Башитова.На приём обратились дольщики многоквартирного дома № 5А по проспекту Строителей города Улан-Удэ.Люди поднимали вопросы о несвоевременном завершении строительства дома, выразили недовольство отдельными элементами возведённой конструкции.Заместителем прокурора республики всем обратившимся даны разъяснения законодательства, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

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