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Зампрокурора Бурятии встретилась с дольщиками проблемного дома

Зампрокурора Бурятии встретилась с дольщиками проблемного дома
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Многоэтажка возводится на проспекте Строителей

Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова в рамках работы мобильной приёмной провела приём граждан на проблемном объекте долевого строительства.

В приёме приняли участие заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Александр Маренич, заместитель генерального директора фонда поддержки граждан – участников долевого строительства на территории республики Мария Башитова.


На приём обратились дольщики многоквартирного дома № 5А по проспекту Строителей города Улан-Удэ.

Люди поднимали вопросы о несвоевременном завершении строительства дома, выразили недовольство отдельными элементами возведённой конструкции.

Заместителем прокурора республики всем обратившимся даны разъяснения законодательства, сообщили в пресс-службе надзорного органа. 
прокуратура строительство дольщики

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