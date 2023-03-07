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На строительство очистных в Улан-Удэ дополнительно выделят 2,6 млрд рублей

На строительство очистных в Улан-Удэ дополнительно выделят 2,6 млрд рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива

Они должны заработать в 2025 году

Минприроды России и Федеральное агентство водных ресурсов приняли решение выделить в 2023 году 2,6 млрд рублей дополнительно на строительство байкальских очистных сооружений в Улан-Удэ. Об этом сообщил министр Александр Козлов, отвечая на вопросы на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды:

- Мы в этом году приняли решение и перебросили 2,6 млрд рублей на строительство очистных из наших лимитов Росводоресурсов, не распределенных в Минфине, на помощь нашим коллегам из Минстроя, чтобы те очистные, которые были запланированы в Улан-Удэ, были построены.

Новые очистные сооружения столицы Бурятии будут удалять загрязнения из сточных вод перед выпуском в крупнейший приток Байкала - реку Селенгу. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Строительные работы завершат до конца 2024 года.

После реконструкции мощность правобережных очистных сооружений составит 130 тыс. кубометров в сутки с возможностью ее увеличения до 185 тыс. кубометров в сутки.

Директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин рассказывал, что обсуждается возможность перевода стоков с левобережных очистных сооружений на правобережные. Стоимость реконструкции левобережного объекта оценивается в 5,9 млрд. При предлагаемом решении получится сэкономить значительную часть средств: ориентировочная стоимость канализационного напорного коллектора составит не больше двух млрд рублей.

- По Байкалу нужно принимать решения с учетом некоторых отставаний за прошлые десятилетия, точнее, несвоевременные решения, допустим, на примере очистных, - цитирует ТАСС министра природы России Александра Козлова.

Министр отметил, что пока еще собственные ресурсы Байкала позволяют озеру самоочищаться, поэтому проблемы из-за спуска неочищенных вод не ощущаются.

- Но так постоянно жить нельзя. И мы будем стараться делать все для того, чтобы не происходило это загрязнение, - подчеркнул Козлов.


 

экология очистные Байкал

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