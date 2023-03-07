Над районом в Бурятии нависло чёрное облако

Местные жители жалуются на сильный дым от котельной



Жители Джидинского района пожаловались в местной вайбер-группе «Джида-инфо 24/7» на центральную котельную. Из-за неё, по словам сельчан, каждый день появляется облако чёрного дымы.



- Про фильтры у нас не слышали? Когда примут меры? Где наши доблестные экологи? – поинтересовались джидинцы.



Первый заместитель главы района Владимир Цыденов пояснил, что вопрос находится на контроле у властей.



- Для составления экспертного мнения приглашены специалисты по технологии работы котельного оборудования, – отметил он.



После того, как эксперты изучат ситуацию, руководство муниципального образования примет решение о модернизации центральной котельной. «Надеемся, что к новому отопительному сезону все негативные моменты будут исправлены», – цитирует Цыденова «Джида-инфо 24/7».

