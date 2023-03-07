В Бурятии впервые вручили премию имени Мэлса Самбуева

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Гран-при конкурса выиграла старшеклассница из Закаменского района



6 марта в доме правительства Республики Бурятия состоялась торжественная церемония вручения литературной премии имени Мэлса Самбуева в области детской поэзии. Идея премии, родившаяся на малой родине выдающегося бурятского поэта Мэлса Самбуева, воплотилась в жизнь благодаря энтузиазму земляков, которых поддержали республиканские власти.



География конкурса была представлена Иволгинским, Прибайкальским, Хоринским, Кяхтинским, Тункинским, Бичурским, Джидинским, Баргузинским районами Бурятии, городом Улан-Удэ, Могойтуйским, Агинским, Дульдургинским районами Забайкальского края.



- Самому юному участнику конкурса исполнилось 10 лет, а самому старшему 75. Конечно же, активное участие приняли школьники и взрослые авторы из сёл Закаменского района – родины Мэлса Самбуева. Для многих авторов конкурс стал дебютом в поэтическом опыте. В своих произведениях авторы обращаются к темам семьи, малой Родины, дружбы, добра. Поэтические образы связаны с любимыми животными, близкими людьми. Также прослеживается использование актуальных детских тем – компьютерных игр и героев мультфильмов, – отметил Валерий Поздняков, министр образования и науки РБ.



По итогам гран-при литературной премии удостоена Суранзан Ц., ученица 11 класса Хуртагинской школы Закаменского района.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, ведомство поддержало предложение проводить конкурс один раз в два года.



