07 марта

06 марта

Популярное

В Бурятии впервые вручили премию имени Мэлса Самбуева

В Бурятии впервые вручили премию имени Мэлса Самбуева
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Гран-при конкурса выиграла старшеклассница из Закаменского района

6 марта в доме правительства Республики Бурятия состоялась торжественная церемония вручения литературной премии имени Мэлса Самбуева в области детской поэзии. Идея премии, родившаяся на малой родине выдающегося бурятского поэта Мэлса Самбуева, воплотилась в жизнь благодаря энтузиазму земляков, которых поддержали республиканские власти.

География конкурса была представлена Иволгинским, Прибайкальским, Хоринским, Кяхтинским, Тункинским, Бичурским, Джидинским, Баргузинским районами Бурятии, городом Улан-Удэ, Могойтуйским, Агинским, Дульдургинским районами Забайкальского края.

- Самому юному участнику конкурса исполнилось 10 лет, а самому старшему 75. Конечно же, активное участие приняли школьники и взрослые авторы из сёл Закаменского района – родины Мэлса Самбуева. Для многих авторов конкурс стал дебютом в поэтическом опыте. В своих произведениях авторы обращаются к темам семьи, малой Родины, дружбы, добра. Поэтические образы связаны с любимыми животными, близкими людьми. Также прослеживается использование актуальных детских тем – компьютерных игр и героев мультфильмов, – отметил Валерий Поздняков, министр образования и науки РБ.

По итогам гран-при литературной премии удостоена Суранзан Ц., ученица 11 класса Хуртагинской школы Закаменского района.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, ведомство поддержало предложение проводить конкурс один раз в два года.

Бурятия премия литература Закаменский район конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В ИГУ объяснили температурные рекорды Иркутской области
В ИГУ объяснили температурные рекорды Иркутской области
Общество, 07.03.2023
«Ветры перемен» принесли тепло началу календарной весны этого года
Нацпарки Бурятии и Монголии подписали соглашение о сотрудничестве
Нацпарки Бурятии и Монголии подписали соглашение о сотрудничестве
Общество, 07.03.2023
Делегация из Тунки посетила фестиваль на Хубсугуле
В Бурятии впервые вручили премию имени Мэлса Самбуева
В Бурятии впервые вручили премию имени Мэлса Самбуева
Общество, 07.03.2023
Гран-при конкурса выиграла старшеклассница из Закаменского района
В Бурятии завершился чемпионат по ледовым автогонкам
В Бурятии завершился чемпионат по ледовым автогонкам
Общество, 07.03.2023
Победителей и призёров определили в семи классах
Стрелки из Улан-Удэ завоевали 9 медалей в Иркутске
Стрелки из Улан-Удэ завоевали 9 медалей в Иркутске
Общество, 07.03.2023
Спортсмены успешно выступили на первенстве Иркутской области
В Бурятии выявили сильнейших лучников
В Бурятии выявили сильнейших лучников
Общество, 07.03.2023
В республике прошёл региональный чемпионат по стрельбе из лука
Бурятский художник стал членом-корреспондентом РАХ
Бурятский художник стал членом-корреспондентом РАХ
Общество, 07.03.2023
Звание присвоили Юрию Мандаганову
В Улан-Удэ выбрали лучшего молодого педагога
В Улан-Удэ выбрали лучшего молодого педагога
Общество, 07.03.2023
Гран-при выиграл учитель из школы №46
Женщины из Улан-Удэ назвали самые необычные подарки на 8 Марта
Женщины из Улан-Удэ назвали самые необычные подарки на 8 Марта
Общество, 07.03.2023
Среди них набор летней резины и живые бабочки
Улан-удэнцы почти две тысячи раз обращались в жилинспекцию в 2022 году
Улан-удэнцы почти две тысячи раз обращались в жилинспекцию в 2022 году
Общество, 07.03.2023
В ходе проверок выявлено 139 нарушений в деятельности ресурсоснабжающих организаций и ТСЖ
Бизнесменов и жителей Бурятии обсчитали на 260 миллионов
Бизнесменов и жителей Бурятии обсчитали на 260 миллионов
Общество, 07.03.2023
Антимонопольщики уличили РСТ в нарушениях
Для школьников Бурятии пройдёт «Урок цифры»
Для школьников Бурятии пройдёт «Урок цифры»
Общество, 07.03.2023
Детям расскажут о мобильной безопасности
В Улан-Удэ значительно вырос спрос на нянь и клининг
В Улан-Удэ значительно вырос спрос на нянь и клининг
Общество, 07.03.2023
Эксперты «Авито» подсчитали, как изменилась популярность услуг нянь и специалистов по уборке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^