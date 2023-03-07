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Мэр Улан-Удэ: На улицы города планируют выпускать 153 автобуса ежедневно

Мэр Улан-Удэ: На улицы города планируют выпускать 153 автобуса ежедневно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Это планируется делать поэтапно в течение 2023 года

Об этом мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил при подведении итогов работы за 2022 год комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

- С учётом поставки к концу 2022 года выпуск автобусов был увеличен на 40% и составил 74 единицы, сейчас уже – более 100, - сказал градоначальник. - В этом году поэтапно планируется увеличение выпуска до 153 автобусов на городские маршруты.

По словам Шутенкова, количество перевезённых муниципальными автобусами пассажиров за прошлый год в сравнении с 2021 выросло на 591 тысячу. Оно составило 4,6 млн человек.

Мэр отметил, что «в таком количестве и в такие короткие сроки автопарк города не обновлялся никогда». Новые автобусы позволят обеспечить устойчивость, надёжность, качество транспортного обслуживания населения, что особенно важно на фоне снижения выпуска подвижного состава у частных перевозчиков.

Новые автобусы распределены по наиболее проблемным участкам в Левобережном, Загорском, Юго-Западном направлениях, в микрорайоны Дивизионный, Мясокомбинат, Забайкальский, Сосновый Бор, Энергетик и другие. Маршруты, по возможности, идут по укороченной схеме – так увеличивается количество рейсов, снижается дублирование действующих маршрутов, в том числе трамвайных.  

В 2023 году будет расширена система пересадочного тарифа, который предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта за 30 рублей при условии безналичной оплаты. Сейчас в будни пересадкой пользуются несколько сотен пассажиров.
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