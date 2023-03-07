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В Бурятии состоялся республиканский фортепианный конкурс

В Бурятии состоялся республиканский фортепианный конкурс
Общество,  Фото:pixabay.com
В нём приняли участие более 60 юных музыкантов

4 марта в Улан-Удэ прошёл III республиканский фортепианный конкурс исполнителей произведений композиторов Бурятии «Минии Буряад», посвящённый столетию образования республики. В нём приняли участие более 60 юных музыкантов из детских школ искусств г. Улан-Удэ, Кяхты, Гусиноозёрска, п. Заиграево, сёл Курумкан, Иволгинск, Турунтаево, колледжа искусств имени П.И. Чайковского.

На гала-концерте прозвучали лучшие номера конкурсантов и состоялось первое исполнение произведения Гавриила Дадуева «Буряад Оромнай», которое исполнила Наталья А., учащаяся музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева.

Дипломы лауреатов I степени получили:
- Вера О., ученица 2 класса Кяхтинской детской школы искусств, г. Кяхта;
- Сарана Ц., ученица 5 класса детской школы искусств №6, г. Улан-Удэ;
- Карина М., ученица 7 класса музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева, г. Улан-Удэ;
- Мирослава П., ученица 3 класса детской школы искусств №3 имени С. Семыкина, г. Улан-Удэ;
- Мэргэн Ш., ученик 4 класса детской школы искусств №3 имени С. Семыкина», г. Улан-Удэ;
- Лев Л., студент 2 курса колледжа искусств имени П.И. Чайковского, г. Улан-Удэ.

Полный список дипломантов и лауреатов республиканского фортепианного конкурса «Минии Буряад» можно узнать на сайте колледжа искусств, сообщает его пресс-служба.

Бурятия конкурс фортепиано дети музыка ДШИ

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