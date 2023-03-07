Воспитанники соццентра в Бурятии потренировались в изготовлении авиамоделей

Они показали высокий результат в конкурсе по авиамоделированию
Воспитанники Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних из города Улан-Удэ показали отличные результаты по итогам региональных соревнований по авиамоделированию. Участие в них приняли более 50 юных спортсменов из Улан-Удэ, Иволгинского, Тункинского, Курумканского и Мухоршибирского районов. Авиамоделисты состязались в двух возрастных группах: до 14 лет и старше.
- «Малое авиастроение» - это проектирование, где требуются точные расчёты, умение чертить и главное, своими руками изготавливать модель со сложными системами управления. Наши ребята, пока только начинающие авиамоделисты, с помощью тренера ресурсного центра «Созвездие» спроектировали, выполнили чертежи, и изготовили модели летательных планеров, выполнили кропотливую, почти ювелирную работу. Такие соревнования способствуют развитию технического творчества у детей, - рассказал директор центра «Созвездие» Александр Цыдыпов.
- Одни планеры спускались плавно и красиво, дрейфуя в лёгких потоках воздуха, другие больше напоминали краш-тест. Главная задача - продержать планер в воздухе как можно дольше и не важно на какой высоте. Всего таких попыток три. Потом результаты суммировались и выявлялся победитель, - рассказали о конкурсе юные авиамоделисты, воспитанники социального центра.
Жюри конкурса оценивали дальность и длительность полёта всех самоделок в каждой возрастной категории. Лучшие спортсмены были награждены дипломами, медалями и призами. Команды-призёры отмечены дипломами, кубками и ценными призами.
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