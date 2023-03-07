В Забайкальском крае недобросовестный подрядчик не достроил школу

С него через суд взыскивают 350 тысяч рублей



Прокуратура Забайкальского края провела проверила, как строится школа в сtkt Александровский завод в рамках федеральной государственной программы «Развитие образования».



- Установлено, что в марте 2022 года государственное казённое учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края заключило с акционерным обществом «Коммунальник» государственный контракт на строительство школы на 250 мест в селе Александровский Завод Забайкальского края. В рамках контракта за счёт средств государственной программы подрядчику выдан аванс на сумму 353,7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Выяснилось, что по состоянию на декабрь 2022 года, подрядчик произвёл лишь земляные работы по устройству котлована, что явилось основанием для расторжения контракта и возвращения бюджетных средств.



Вместе с тем подрядчик аванс до сих пор так и не вернул.



Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Забайкальского края о взыскании с недобросовестного подрядчика ущерба в размере всей суммы аванса в пользу бюджетной системы.



Исковое заявление находится на рассмотрении.







