Жительница Бурятии, лишившаяся кисти, заменила её бионической рукой

Женщина получила страшную травму на работе ещё 24 года назад



В отделении социального фонда России (ОСФР) по РБ рассказали о нашей землячке, которую недавно обеспечили протезом кисти с микропроцессорным управлением. Его стоимость – более 2 миллионов 800 тысяч рублей. Изделие спроектировала российская компания, работающая в нашей республике – причём по индивидуальным размерам и согласно всем современным технологиям.



Жительница Бурятии лишилась кисти ещё 24 года назад – в 1999-ом. Несчастный случай произошёл с ней на работе. Новый протез – уже третий по счёту. До этого были просто косметические. А вот бионическая рука позволит со временем выполнять различные задачи – от простых и привычных до самых сложных.



Пока наша землячка только привыкает к ней и учится пользоваться, делая несложную домашнюю работу – уже держит совок для мусора и встряхивает бельё. Со временем сможет и готовить еду – многолетняя привычка делать это только одной рукой ещё сильна. Женщина чувствует себя комфортно и на рабочем месте.



- Функциональность бионической кисти максимально приближена к человеческой – протез позволяет жестикулировать, захватывать и передвигать предметы, – пояснила начальник отдела страхования профессиональных рисков ОСФР по Бурятии Юлия Шункова. – Кисть программируется с помощью мобильного приложения, а управление осуществляется за счёт считывания сигналов мышц датчиками. Благодаря искусственному интеллекту человек может контролировать скорость и силу захвата.



В ведомстве пояснили: застрахованные граждане, пострадавшие на рабочем месте, имеют право на ряд мер государственной соцподдержки в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве. Это пособие по временной нетрудоспособности, единовременные и ежемесячные страховые выплаты.



Кроме этого, за счёт СФР компенсируют расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Вся необходимая помощь и технические средства, включая протезирование, предоставляются в соответствии с программой реабилитации пострадавшего (ПРП), которую рекомендует комиссия медико-социальной экспертизы.