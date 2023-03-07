07 марта

06 марта

Популярное

Жительница Бурятии, лишившаяся кисти, заменила её бионической рукой

Жительница Бурятии, лишившаяся кисти, заменила её бионической рукой
Общество,  Фото:vk.com/sfr_buryatia
Женщина получила страшную травму на работе ещё 24 года назад

В отделении социального фонда России (ОСФР) по РБ рассказали о нашей землячке, которую недавно обеспечили протезом кисти с микропроцессорным управлением. Его стоимость – более 2 миллионов 800 тысяч рублей. Изделие спроектировала российская компания, работающая в нашей республике – причём по индивидуальным размерам и согласно всем современным технологиям.

Жительница Бурятии лишилась кисти ещё 24 года назад – в 1999-ом. Несчастный случай произошёл с ней на работе. Новый протез – уже третий по счёту. До этого были просто косметические. А вот бионическая рука позволит со временем выполнять различные задачи – от простых и привычных до самых сложных.

Пока наша землячка только привыкает к ней и учится пользоваться, делая несложную домашнюю работу – уже держит совок для мусора и встряхивает бельё. Со временем сможет и готовить еду – многолетняя привычка делать это только одной рукой ещё сильна. Женщина чувствует себя комфортно и на рабочем месте.

- Функциональность бионической кисти максимально приближена к человеческой – протез позволяет жестикулировать, захватывать и передвигать предметы, – пояснила начальник отдела страхования профессиональных рисков ОСФР по Бурятии Юлия Шункова. – Кисть программируется с помощью мобильного приложения, а управление осуществляется за счёт считывания сигналов мышц датчиками. Благодаря искусственному интеллекту человек может контролировать скорость и силу захвата.

В ведомстве пояснили: застрахованные граждане, пострадавшие на рабочем месте, имеют право на ряд мер государственной соцподдержки в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве. Это пособие по временной нетрудоспособности, единовременные и ежемесячные страховые выплаты.

Кроме этого, за счёт СФР компенсируют расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Вся необходимая помощь и технические средства, включая протезирование, предоставляются в соответствии с программой реабилитации пострадавшего (ПРП), которую рекомендует комиссия медико-социальной экспертизы.
пострадавшие работа помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Над районом в Бурятии нависло чёрное облако
Над районом в Бурятии нависло чёрное облако
Общество, 07.03.2023
Местные жители жалуются на сильный дым от котельной
Воспитанники соццентра в Бурятии потренировались в изготовлении авиамоделей
Воспитанники соццентра в Бурятии потренировались в изготовлении авиамоделей
Общество, 07.03.2023
Они показали высокий результат в конкурсе по авиамоделированию
В России стартует инклюзивный фестиваль, посвящённый аутизму
В России стартует инклюзивный фестиваль, посвящённый аутизму
Общество, 07.03.2023
Он пройдёт с 30 марта по 2 апреля в онлайн и офлайн-форматах
В Забайкальском крае недобросовестный подрядчик не достроил школу
В Забайкальском крае недобросовестный подрядчик не достроил школу
Общество, 07.03.2023
С него через суд взыскивают 350 тысяч рублей 
Жительница Бурятии, лишившаяся кисти, заменила её бионической рукой
Жительница Бурятии, лишившаяся кисти, заменила её бионической рукой
Общество, 07.03.2023
Женщина получила страшную травму на работе ещё 24 года назад
Безработица в России обновила исторический минимум
Безработица в России обновила исторический минимум
Общество, 07.03.2023
Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова
Студенты и педагоги из Бурятии победили на музыкальном конкурсе в Туве
Студенты и педагоги из Бурятии победили на музыкальном конкурсе в Туве
Общество, 07.03.2023
Там проходил конкурс исполнителей на национальных инструментах и конкурс мастеров-изготовителей национальных инструментов 
В Улан-Удэ представят семейное бумагокручение
В Улан-Удэ представят семейное бумагокручение
Общество, 07.03.2023
Сотниковская школа покажет картины в технике «квиллинг»
Иркутск принимает фестиваль «Ешь! Люби! Байкал!»
Иркутск принимает фестиваль «Ешь! Люби! Байкал!»
Общество, 07.03.2023
Посетителям ресторанов-участников предложат дегустационные сеты и авторские блюда
Сегодня в столице Бурятии днём до +3 градусов
Сегодня в столице Бурятии днём до +3 градусов
Общество, 07.03.2023
В Улан-Удэ днём снега не будет 
В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Алтан Мундарга»
В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Алтан Мундарга»
Общество, 06.03.2023
Участники мероприятия посоревнуются в разбивании хребтовой кости
В Улан-Удэ прошёл городской турнир «Шагай наадан»
В Улан-Удэ прошёл городской турнир «Шагай наадан»
Общество, 06.03.2023
Школьники соревновались в трёх видах игры
Иркутск попал в «десятку» самых культурных городов России
Иркутск попал в «десятку» самых культурных городов России
Общество, 06.03.2023
Также среди лидеров рейтинга столица Якутии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^