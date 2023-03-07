Приём заявок на конкурс продлится до 20 марта
В Год педагога и наставника Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив» (АНО «АСИ») объявляет о старте Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для молодёжи «Классная страна».
- По итогам конкурса будет создано 100 новых образовательных программ путешествий. Будет отобрано 20 региональных команд, которые пройдут программу повышения квалификации и создадут программы путешествий с привязкой к школьным предметам. В состав региональных проектных команд войдут также дети, они примут участие в проектировании турмаршрутов и подготовят творческие проекты, - сообщает Туристский информационный центр Бурятии.
Заявку на конкурс можно подать по пяти направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни до 20 марта.
В конкурсе могут принять участие все желающие - представители региональных ведомств по туризму, образованию и культуре, а также образовательных организаций, предпринимателей в сфере туризма (от гидов-экскурсоводов и туроператоров до объектов показа и рестораторов), родителей школьников - на участие в программах открытого обучения.
Подать заявку можно на сайте конкурса - https://asi.ru/tourism/klassnaya-strana/form/. О старте отбора региональных проектных команд организаторы объявят дополнительно.
Маршруты-победители будут рекомендованы для включения в Федеральный реестр школьных маршрутов минпросвещения России и программу субсидирования школьных поездок.
Возрастной ценз 6+
В России стартовал туристский конкурс для молодёжи «Классная страна»
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