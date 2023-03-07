Там проходил конкурс исполнителей на национальных инструментах и конкурс мастеров-изготовителей национальных инструментов
Студенты и педагоги колледжа искусств имени Чайковского заняли призовые места в I Международном конкурсе-фестивале исполнителей на национальных инструментах и конкурсе мастеров-изготовителей национальных инструментов «Дынгылдай» в Туве. Ученики и их педагоги получили дипломы первых, вторых и третьих мест в номинациях «Ансамблевое исполнительство» и «Сольное исполнительство».
- Название конкурса «Дынгылдай» связано с традиционным способом игры на струнных инструментах. Впервые мероприятие состоялось в 2002 году. В этом году конкурс длился три дня. В нем приняло участие более 80 музыкантов в трёх возрастных категориях из Республики Тыва, Хакасии и Бурятии. Это учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, студенты среднего профессионального образования, - рассказывают организаторы мероприятия.
Помимо конкурсных прослушиваний, также состоялись мастер-классы в формате онлайн от аспирантов Монгольского университета культуры и искусств.
От Бурятии призёрами конкурса стали девять учеников колледжа. Их подготовили пять преподавателей колледжа, которые получили благодарность за подготовку лауреатов. С подробным списком победителей можно ознакомиться на сайте колледжа.
Студенты и педагоги из Бурятии победили на музыкальном конкурсе в Туве
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