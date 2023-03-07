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Сегодня в столице Бурятии днём до +3 градусов

Сегодня в столице Бурятии днём до +3 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём снега не будет

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 марта по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10, местами до 14 м/с. Температура днём +1,+6, местами -4,-9.

В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер днём переменный 7-12 м/с. Температура днём +1,+3. 
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