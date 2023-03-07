В Улан-Удэ днём снега не будет
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 марта по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10, местами до 14 м/с. Температура днём +1,+6, местами -4,-9.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер днём переменный 7-12 м/с. Температура днём +1,+3.
Сегодня в столице Бурятии днём до +3 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 07.03.2023
В Улан-Удэ днём снега не будет
Участники мероприятия посоревнуются в разбивании хребтовой кости
Школьники соревновались в трёх видах игры
Также среди лидеров рейтинга столица Якутии
Гран-при выиграл юный житель Улан-Удэ
В прошлом году она стала двукратной победительницей первенства мира
В столице республике открылась выставка о жителях «холодного царства»
Гонки на Байкале были отмечены в нацкалендаре событий
Названы победители вокального конкурса среди педагогов
60-летие свадьбы также отпраздновала пара из Забайкалья
За «Звёзд МХТ» отдадут свои голоса зрители
Юноши стали призёрами турнира
В столице республики проходит окружной этап всероссийских соревнований
Отправить фото нужно до 16 апреля
Спортсменка выиграла «Эстафету дружбы»