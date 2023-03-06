Жители Бурятии могут выиграть четверть миллиона в фотоконкурсе

Отправить фото нужно до 16 апреля
Продолжается приём заявок на IX фотоконкурс «Самая красивая страна», проводимый Русским географическим обществом.
- Участие в конкурсе абсолютно бесплатное. Автором работ может стать любитель или профессиональный фотограф без ограничений по возрасту, гражданству и месту жительства. Есть лишь одно условие: все снимки должны быть сделаны на территории России, - рассказывают организаторы конкурса.
Можно принять участие в любой из номинаций конкурса: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Магия стихии», «Россия с высоты птичьего полёта», «Россия в лицах», «Живой архив», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Макромир» и «Снято на смартфон».
Отправить фотографии на сайт проекта нужно до 16 апреля.
- Когда рассматриваешь крылья бабочки или панцирь морского ежа, хочется верить, что эту фантастическую симметрию создала не эволюция, а некая высшая сила. Но когда наблюдаешь эту гармонию в действии – хоровод оленей или китов, – в это высшее хочется верить ещё больше. На конкурсе были работы, которые трудно назвать фотографией. Они больше похожи на живопись, - делится эмоциями один из жюри конкурса, актёр театра и кино, режиссёр Сергей Гармаш
Победители в каждой номинации получат по 250 тысяч рублей, также предусмотрены призы за 2 и 3 места в номинации. Работы всех финалистов будут опубликованы в красочном фотоальбоме и примут участие в выставках, проводящихся в различных странах мира.
С начала проведения конкурса в 2015 году в нем приняло участие 94 тысячи человек.
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