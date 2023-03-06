Из заказника в Бурятии выпроводили шумных туристов





В Снежинском заказнике Закаменского района Бурятии задержали туристов во время режима тишины. Её нарушили туристы-экстремалы из Иркутской области на снегоходах.В особо охраняемых природных территориях регионального значения 15 января был объявлен режим тишины в связи с проведением зимнего маршрутного учёта.- Туристы держали путь по-старому Игумновскому почтовому тракту. Маршрут пролегал из посёлка Быстрая Иркутская область по реке, через патовое озеро на гольцах Снежинского, дальше по реке Снежной до посёлка Выдрино, - рассказал госинспектор БУ «Бурприрода» Баир Очиров.Нахождение в Снежинском заказнике не было согласовано с БУ «Бурприрода». С туристами была проведена профилактическая беседа, составлено три протокола по статье «Нарушение правил охоты использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».Шумных гостей выпроводили за пределы границ заказника.