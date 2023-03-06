Жителям Бурятии рассказали о детском телефоне доверия

Обратившись туда, ребёнок сможет получить не только эффективные практические советы, но и психологическую помощь



Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина в своём Telegram-канале рассказала жителям Бурятии о детском телефоне доверия, куда может обратиться любой ребёнок, не только страдающий от буллинга в школе, к примеру. Но и испытывающий на себе другие формы насилия и агрессии со стороны взрослых и сверстников вне школы.



- Каждому родителю важно быть для своего ребёнка другом, наставником, помощником и экспертом. Хочется, чтобы со всеми проблемами и трудностями наш ребёнок обращался именно к нам, но не всегда это возможно и нужно. Есть ситуации, где нейтральная помощь со стороны специалистов может быть не только полезна, но и необходима. Расскажите ребёнку о детском телефоне доверия о службе 8-800-2000-122, - сообщила Наталья Ганькина.



Звонок в службу доверия всегда анонимный и конфиденциальный. Позвонив туда, ребёнок может рассказать, что происходит в школе, в компании, дома без негативных последствий.



- На линии телефона доверия работают специалисты, которые не просто готовы тебе помочь, но и знают, как это сделать: вместе с позвонившим разберутся в ситуации: почему так происходит? Как лучше на это реагировать? Чего не нужно делать, чтобы не усугубить ситуацию? Пред звонком можно задать вопросы психологу в чате на сайте службы, - объяснила детский омбудсмен.



Родителям она рекомендовала не настаивать на том, чтобы ребёнок позвонил сразу же: «Ваше давление может оттолкнуть, он станет сомневаться, что его разговор с психологом не будет передан вам».



- Не ставьте ему психологических диагнозов и не представляйте Телефон доверия, как способ «лечения», избегайте фраз типа «Ты стал в последнее время не управляемый, психованный, тебе нужно позвонить в Телефон доверия» и т.п.; просто покажите, что вы заботитесь о ребёнке и потому советуете ему воспользоваться этой доступной и важной услугой, - подчеркнула Наталья Ганькина.



