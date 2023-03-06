В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Алтан Мундарга»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Участники мероприятия посоревнуются в разбивании хребтовой кости



В Бурятии стала известна дата проведения фестиваля по разбиванию хребтовой кости «Алтан Мундарга-2023». Мероприятие пройдёт с 1 по 2 апреля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



- В этом году фестиваль будет посвящён десятилетию развития национальной игры «hэер шаалгаан» и столетию Республики Бурятия. Общий призовой фонд – 2 миллиона рублей. Главный приз – один миллион рублей, - рассказал председатель федерации «Сээр хухалха» и основатель фестиваля Гомбо Зурбаков.



В этом году ожидается участие делегаций из Монголии и Китая, а также костоломов из Тувы и Калмыкии. По устоявшейся традиции победители получат доспехи воинов времён Чингисхана ручной работы: тысячника, сотника и десятников.



В рамках фестиваля пройдёт концертная программа с участием артистов Бурятии, а также состязания по национальным играм «Шагай наадан» и «Тэбэк».



Напомним, что в 2021 году игра «hээр шаалган» («Сээр хухалха») официально получила статус национального вида спорта Республики Бурятия. В 2022 году в фестивале приняло участие более 500 спортсменов в возрасте от 9 до 70 лет.



Возрастное ограничение: 6+.

