Ремонтные работы планируют начать 17 марта
В Улан-Удэ в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 с 17 марта будет перекрыта дорога по улице Левченко. Объезд частного транспорта и общественного – а именно маршрутов №27, 56 и 100 будет осуществляться по улице Борсоева через переезд, сообщает администрация города.
Участок по улице Левченко будет закрыт ориентировочно до 30 октября.
В Улан-Удэ также с 20 февраля до окончания строительных работ ограничено движение по улицам Гагарина, Коллективная, Воронежская, Батожабая и участку дороги по улице Радикальцева от улицы Воронежской до улицы Керамической.
Объезд закрытых участков по улице Гагарина и Коллективная осуществляется по улице Шульца и Революции 1905 года. По улице Радикальцева закрытый участок объезжают по улицам Керамическая, Кундо и Воронежская.
В связи с реконструкций тепломагистрали на этих улицах изменилось движение общественного транспорта.
В Улан-Удэ до осени перекроют улицу Левченко
Общество, Фото:
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