Главный врач Тункинской ЦРБ благодарит коллег за сотрудничество



В 2016 году Дамнина Мунконова, имевшего большой опыт управленца в сфере медицины, направили на проблемный тогда с точки зрения охраны здоровья Тункинский район. Тогда министр здравоохранения Бурятии Валерий Кожевников возложил на нового главного врача районной больницы ряд задач по развитию здравоохранения в районе, с которыми Дамнин Викторович успешно справился.





Развитие начинается со стройки



За годы руководства Дамнина Мунконова Тункинская ЦРБ преобразилась и преумножилась объектами, выросло качество и доступность медицинской помощи, улучшились условия работы медицинских сотрудников.



В 2017 году построена и введена в эксплуатацию единственная в республике Бурятия на территории лечебных учреждений посадочная площадка для выполнения рейсов вертолётами по заданию санитарной авиации на территории больничного комплекса Тункинская ЦРБ, для эксплуатации в Новосибирске получена вся необходимая документация в Восточно-Сибирском управлении гражданской авиации.



В 2018 году собственными силами был произведён капитальный ремонт СПИД лаборатории и женской консультации, улучшив качество приёма граждан и условия работы специалистов, построен и введён в эксплуатацию ФАП на 10 посещений в смену в селе Монды.



В 2019 году построена и введена в эксплуатацию детская поликлиника на 60 посещений в смену, площадью 589,7 кв.м., проведён ремонт взрослой поликлиники. Было закуплено стоматологическое оборудование для детского приёма и с этого времени дети получают медицинскую стоматологическую помощь в новом, тёплом, светлом помещении и на современном оборудовании.



В 2020 году построена и введена в эксплуатацию врачебная амбулатория в селе Жемчуг. Этот год стал рекордным – заработали сразу четыре ФАПа в сёлах района, которые были дооснащены и оборудованы.



В 2021 году построен и введён в эксплуатацию ФАП на 10 посещений в смену в селе Хойтогол, произведено его дооснащение медицинским оборудованием и мебелью. В целях улучшения качества и комфорта работы собственными силами была смонтирована и введена в эксплуатацию система канализации и водоснабжения во врачебной амбулатории села Тунка.



Теперь в состав амбулаторно-поликлинической службы входит поликлиника, детская поликлиника, четыре врачебные амбулатории и 20 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).



Ощутимую нагрузку на учреждение оказывают граждане соседней Монголии и туристы со всей страны.



На данный момент своевременную медицинскую помощь оказывают амбулаторно-поликлинические, стационарные службы центральной районной больницы. В оперативном режиме работают 20 фельдшерско-акушерских пунктов.



Повышение уровня медицинского обслуживания обусловлено вдумчивым подбором квалифицированных кадров и технике, полученной в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его выполнение курирует непосредственно зампред правительства, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Современный уровень медицинской помощи



В 2021 году в Тункинскую ЦРБ поступила видеоэндоскопическая система Sonoscape HD-500.



- Мы её очень долго ждали,- отметил Мунконов. - Ведь с её помощью теперь выявляют ранние стадии онкологических заболеваний, таких как раковые заболевания желудка и толстой кишки.



Ежегодно Тункинская ЦРБ обновляет медицинское оборудование по всем направлениям.



- Оборудование с момента прихода Дамнина Викторовича сильно обновилось. Это важно для нашего, удалённого от центра района, - рассказал «Байкал-Daily» врач- рентгенолог Сергей Ильин. – Он эффективный руководитель: в Тункинской ЦРБ нет кредиторской задолженности, нет долгов по заработной плате. Построена детская поликлиника, отремонтирована взрослая, идут ремонты всех помещений, строятся новые ФАПы. По нацроекту, например, поступили четыре современных рентгеновских аппарата, появилось новое оборудование у анестезиологов ЦРБ. Люди видят, что всё обновляется, меняется в лучшую сторону.





Высокая работоспособность и эффективность главного врача Тункинской ЦРБ проявилась и в тяжёлый ковидный период. В Тункинском районе в годы пандемии COVID-19 нагрузка на медиков сильно увеличилась и когда появились прививки, удалось вакцинировать больше 90% местных жителей.



- Работали самоотверженно, с энтузиазмом, - отметил Дамнин Мунконов.- К первой волне пандемии мы в целом подошли во всеоружии, имея достаточный запас медикаментов, необходимых в данной ситуации. Мы приобрели опыт, столь необходимый для лечения подобной напасти.



Благодаря слаженной работе с министерством здравоохранения республики, в 2022 году Тункинской районной центральной больницей было обеспечено выполнение плановых объёмов медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи населению. Внедрены новые методы лечения и диагностики – последнее крайне важно для отдалённой от Улан-Удэ территории.



— Дорогие коллеги, подводя итог работы в Тункинском районе, можно уверено сказать, что за семь лет проведена большая работа, обновлено оборудование, проведено повышение квалификации медработников, отлажена работа с санавиацией, что очень важно для удалённого района. Уровень медицинской помощи в районе значительно улучшился благодаря вложенному труду, душе и самоотдаче каждого врача и специалиста, - отметил Дамнин Мунконов, - Благодарю всех коллег и руководство министерства здравоохранения республики Бурятия в лице Евгении Юрьевны, надеюсь мой опыт и далее будет полезен сфере здравоохранения.





