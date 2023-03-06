Медали первенства страны у бойцов-универсалов республики
Победа на первенстве России по универсальному бою спортсменке из Бурятии Виктории Б. принесла не только долгожданную медаль соревнований, но и путёвку на первенство мира. А также ей удалось выполнить норматив мастера спорта России.
По итогам комплексных состязаний с преодолением полосы препятствий, стрельбой из пистолета, метанием ножей и борцовских поединков обладателями бронзовых медалей первенства стали ещё два представителя республики: Баяр Ш. и Баян М.
Как сообщают в региональном министерстве спорта, лидерство на прошедшем первенстве в разных весовых категориях оспаривали более 400 спортсменов из 46 субъектов страны.
Спортсменка из Бурятии выиграла путёвку на первенство мира
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