8 марта в Бурятии ожидается ветреная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местами выпадет снег



Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Весеннего потепления не ожидается, прогнозируется ветреная, местами снежная погода.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 7 марта, по республике переменная облачность, ночью местами снег, днём преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный 6-11, местами по южной половине порывы до 13-18 м/с, днём переменный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -3,-8, по северу при прояснении -19,-24, днём +1,+6, местами -4,-9.



В среду, 8 марта, переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью до умеренного. Ветер ночью северо-западный, днём с переходом на восточный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -6,-11, местами -16,-21, по Прибайкалью и югу 0,-5, днём +2,+7, местами -2,-7.



В четверг, 9 марта, облачно, местами небольшой и умеренный снег. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью -7,-12, местами -1,-6, по северу -19,-24, днём +1,+6, местами -3,-8.

