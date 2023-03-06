В Улан-Удэ закончилась эра массовой удалёнки

Большинство работающих горожан вернулись в офисы



В большинстве улан-удэнских компаний сегодня насчитывается менее 10% сотрудников (от штатной численности), которые продолжают трудиться дистанционно. Это выяснили представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob после опроса, который проводился с 8 февраля по 3 марта.



Организаций, где остались так называемые удалёнщики, сейчас больше, чем было до эпохи коронавируса (в 4-х из 10-ти), но доля их самих (в %) очень мала. В SuperJob констатировали: эра массовой удалёнки в столице Бурятии, похоже, закончилась.



В Санкт-Петербурге такие работники есть в 36% компаний, в Москве и регионах – примерно в 40%. В основном это программисты (в 38% предприятий и организаций) и HR-специалисты (в 18%). Ещё 14% работодателей оставили на дистанте часть офисного персонала, по 10% – бухгалтерию и call-центр и 8% – проектировщиков.

